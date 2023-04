Juan José Sileone irá por la intendencia de nuestra ciudad con Encuentro Vecinal Arroyito

Cuando se conocían tres candidatos para pelear por la intendencia de Arroyito, días atrás Juan José Sileone publicó en sus redes sociales la presentación informal de su candidatura por Encuentro Vecinal Arroyito y que representa a Encuentro Vecinal Córdoba que lleva como candidato a gobernador a Aurelio García Elorrio.

Sileone dialogó con Vía Arroyito sobre la idea de participar el 25 de junio de las elecciones a intendente en nuestra ciudad y comentaba “esa es la formula, Aurelio García Elorrio como candidato a gobernador y Juan José Sileone como candidato a intendente, si vamos a ir”. Respecto a quien podría acompañarlo como candidato a viceintendente dijo “la formula definitiva todavía no está, ni siquiera todavía a nivel provincial”.

Agregaba “vamos a hacer una campaña y una elección que sin lugar a dudas, sin ser agresivo, va a golpear un poco algunas cuestiones porque ya esta golpeada la sociedad de Arroyito hace muchísimos años. Tenemos un grupo de gente que viene manejando el Municipio hace 20 años y sigue siendo la misma gente, va cambiando un poco el tono del color pero el color sigue siendo el mismo, pero hay temas que están muy rezagados para estas administraciones de hace 20 años. Hoy una persona de 20 años nació con esta administración y esa persona esta bombardeada hoy con situaciones sociales muy, pero muy graves y veo la inacción del estado en temas tan vulnerables, personas que han quedado postergadas desde hace más de 20 años”.

Juan Sileone es docente, profesor y tiene una Diplomatura en Poder Legislativo y Procedimiento Parlamentario en la UCC, además de haber sido concejal durante 4 años del Vecinalismo Independiente junto a Wilson Genesio, y comentaba “en este ultimo tiempo me he formado en el partido, porque este es un partido que tiene a nivel provincial un piso de 60.000 votos, y para definirnos a nivel local es algo totalmente distinto a lo que viene pasando en Arroyito. No hay un partido orgánicamente ante la justicia como lo somos nosotros, con la devolución de los dineros públicos que corresponden es muy simple, los demás no lo devuelven, cualquier partido que no devuelve el dinero, es simple, es dinero de Doña Rosa o de Don José y que se deja comprar un vacuna o elementos para la educación o para la seguridad, nos guste o no nos guste”.

Juan José Sileone Encuentro Vecinal Arroyito Foto: Prensa Encuentro Vecinal Arroyito

“Tenemos un equipo de más de 20 personas que es como una mesa chica, lo que nosotros hacemos es ser un equipo de trabajo abierto y plural donde escuchamos muchas campanas, las candidaturas no surgen por iniciativa propia de una persona como en otros partidos, en otros partidos se impone una candidatura propia. Hace un año y medio venimos trabajando y viendo de que manera podemos preparar una persona para que está a la altura de las circunstancias, esto ha decantado en que hay un grupo de trabajo de dos o tres personas que van a encabezar listas. Tenemos muchos profesionales que se han sumado y es lo que hace falta. El Plan de Gobierno que tenemos es muy ambicioso y vamos a posicionar a Arroyito a nivel local, provincial, nacional e internacional”.

La pronta visita del candidato García Elorrio a Arroyito sería como un puntapié para adelantar la propuesta que tiene previsto el partido para las elecciones, “vamos a hacer un adelanto de nuestras propuestas a nivel social y productivo. Por ahora vamos a participar, vamos a hacer una elección con una propuesta seria, alcanzable y siempre pensando en los más postergados. No podemos tener una sociedad con gente postergada como la que tenemos, donde este faltando salud, educación y viviendas, y lo ultimo que estamos escuchando es muy lamentable”.

Sileone fue concejal por el Vecinalismo Independiente que llevaba a Genesio y Lemos como formula a la intendencia y le consultamos sobre su salida del partido, “el Encuentro Vecinal surgió a principios de 2014 hace 10 años que vengo militando como afiliado en el Encuentro Vecinal Córdoba y en ese año hicimos una Junta Promotora para posicionar al partido en la Legislatura y obtener más legisladores. No teníamos intenciones de presentarnos como una lista local en Arroyito y en el 2015 fuimos invitados, el Vecinalismo Independiente vino a buscarnos para ofrecernos unirnos a una lista de gente que consideramos en ese momento que podíamos apoyar y por eso nos sumamos. Nos sumamos porque fuimos invitados gentilmente por Wilson Genesio y Gerardo Lemos”.

“Participamos de esa elección, nos fue muy bien, hicimos un trabajo como minoría en el Concejo Deliberante que va a quedar para la historia, la cantidad de proyectos que hicimos con Wilson en ese momento, más los pedidos de informes, más el Tribuno de Cuentas que era Hugo Pagani del Encuentro Vecinal Córdoba controlando al Municipio, que no es poco. Después se dieron circunstancias en donde de alguna manera cada uno tiene que tener una identidad partidaria y nosotros la tenemos, la tuvimos siempre, nada mas que participamos dentro de un grupo de trabajo que ese momento consideramos que era bueno y los resultados muestran eso, posteriormente cada tuvo que tomar un camino que es distinto hay objetivos que son comunes. Hay que dejar claro que Encuentro Vecinal Córdoba es un partido que no lo van a absorber como a otros”.

En el cierre sobre los proyectos propios comentó “primero hay que hacer un análisis de la situación en que estamos y en eso hay mucha información oculta, porque hay mucha información oculta, porque el Municipio hace de octubre de 2020 que no publica el Boletín Oficial con lo cual no tenemos absolutamente idea, no hay idea, te lo dice una persona que fue a las audiencias publicas de los presupuestos donde se discutió muy fuerte. No tenemos ni idea que cual es la ejecución de los presupuestos ni tampoco de los números que ponen que siempre son abismales, sin una información valida no se puede hacer un diagnostico y por ende tampoco un proyecto como corresponde”.

“Si me preguntan desde el punto de vista social hay graves temas, el principal es el narcomenudeo y droga, una sociedad en donde no se controle eso, no solamente no se controla sino que se tiene que penar, porque si se denuncian y después en la justicia duermen las cosas no tiene sentido. Hay que trabajar con una voluntad política, estamos hablando de una administración de hace 20 años en donde si en 20 años hubiéramos hecho un trabajo serio en algunos puntos críticos, la situación seria diferente”.