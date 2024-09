Por una deuda en agosto que supera los $2.000.000, Corazón de Trapo no seguiría con su función

Desde hace un tiempo, las integrantes del Corazón de Trapo quienes realizan las tareas de manera desinteresada y muchas veces poniendo y costeando para solucionar las situaciones de los perros y gatos de la calle, anunciaron que la situación era muy compleja.

En las redes sociales de una de las integrantes de la Asociación, Sandra Bocco, comentó el momento por que cual pasa la institución, “con todo el dolor y la preocupación que nos genera esta situación queremos contarles que no vamos a poder seguir ayudando a todos los casos que se nos presentan día a día por lo menos hasta solucionar la deuda acumulada”.

Sandra Bocco y Cintia Juárez dos integrante del Corazón de Trapo

“Somos un grupo de pocos VOLUNTARIOS que día a día luchamos para sacar a estos ángeles de las calles o de las malas vidas que les tocó al nacer por la irresponsabilidad humana. Como muchos saben esto es un trabajo no remunerado, que nos demanda a veces más tiempo que el de nuestro propio trabajo y que sin embargo hacemos con todo el amor, por y para ellos”.

Dentro de las actividades que realizan para juntar fondos, Sandra agrega “vendemos números para sorteos, cartones para bingos, tenemos feria americana de ropa, cobramos socios y nos unimos a cualquier evento que pueda dejarnos alguna ganancia para poder pagar estos saldos de veterinarias de todos los que necesitan ayuda (no solo a los que viven en las calles y sin tutores, si no también a los que tienen tutores irresponsables que no se hacen cargo de ellos)”.

Corazón de Trapo Arroyito cerraría sus puertas

A pesar de todo nuestro esfuerzo hoy nos vemos colapsados y hasta no regularizar la situación no podremos seguir ayudando. Hoy nos encontramos con una deuda en la veterinaria del mes de agosto que supera los $2.000.000, lamentablemente no contamos con ese dinero”.

Sandra agrega en su publicación, “Queríamos acudir a la ayuda de todos ustedes con lo que sea que puedan aportar:

•Hoy en día nos encontramos vendiendo numeritos a un valor de $1000 para un sorteo a realizarse el 22 de septiembre. También podes ayudarnos con donaciones a nuestro alias: corazondetrapo.nx

•Tenemos algunos comederos para perros o gatos en venta (podes consultarnos por privado)•Hacemos socios para nuestra asociación por un valor de $3000 bimestrales. Recibimos donaciones de alimento balanceado o de ropa para nuestra feria americana. Otra opción es dejar un aporte en la veterinaria CEVET para restar en nuestra cuenta.

•Por último y no menos importante, ayudarnos a difundir esta publicación para llegar a más personas Seguimos luchando para crear conciencia en las nuevas generaciones, para que la responsabilidad hacia ellos sea algo de todos y no solo de algunos pocos.3576414896 / 3576465319 / 3576412569.