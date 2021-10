Algunos dicen que cuando uno prueba el camino de la música, muy difícilmente vuelva a escuchar las cosas de la misma manera y vuelva a recuperar el espíritu que se ilumina en cada una de las canciones que compone. Ese camino, el de la música, es que el ha comenzado a transitar “Piter”.

Pedro Fernández, hijo de nuestro querido y recordado Profe Pablo Fernández, presenta su primer corte que lleva el nombre de “Gaviotas Cruzadas” escrita a fines de marzo y una de las dos canciones producidas en este 2021.

Via Arroyito dialogó con un joven Pedro que comentó como comienza la historia “Se podría decir que mi relación con la música viene desde antes de nacer. Mi vieja me cantaba canciones cuando yo estaba en la panza y mi papa tocaba la guitarra cuando llegaba de trabajar”. Nacido en un hogar de músicos agrega “me crie entre cuerdas y acordes, y a lo largo de toda mí vida me acompaño siempre en los momentos más felices y en los momentos más tristes alivianando el dolor sin saber que un día me salvaría. Cuando no podía conectar con nada, ni nadie, conecté con la música. En casa, es una forma de vivir, y para mí es de lo más grande y puro que hay. Hoy es un refugio, es mí hogar y un regalo hermoso que me deja mí viejo”.

“Desde que soy chico que tengo esa conexión con la escritura y siempre tuve la necesidad de interpretar música, pero por diferentes motivos nunca pude concretar. Hoy tengo la gracia y la felicidad de poder presentar mi primera canción, “Gaviotas cruzadas” escrita en marzo y producida durante el año”.

Pedro también cuenta “la producción fue llevada a cabo en el estudio de “Jr3 studios” (Jere Saavedra, Arroyito) y filmada por “Fharaon films”. En “Gaviotas cruzadas” también tengo la alegría de poder compartir estudio con Morena, mí hermana, que es super talentosa y tiene una voz muy dulce. Ella, es muy importante para mi. Este proyecto se termina de concretar en cada una de las personas que nos acompañaron a mi y a mí familia durante el proceso de mí papa. Es regalar en forma de esperanza, un mínimo de todo el amor que recibimos por parte de la comunidad. Siento que le debo mucho a esa gente y ojalá la vida me siga dando la oportunidad de devolverles todo lo que hicieron por cada uno de nosotros”.

El joven oriundo de Arroyito sigue contando “Este proyecto surge en una noche de insomnio a las 4 de la mañana en Arroyito. El término está inspirado en el primer libro que me leyó mí papa cuando era chico “Juan Salvador Gaviota”. El relato de Bach narra la historia de una Gaviota que amaba la libertad, y que murió fiel a sus ideales, luchando por un sueño. Es el espíritu de ese animal el que me recuerda a dos de las personas más importantes con las que gracias a Dios tuve la suerte de cruzarme”.

Con el recuerdo siempre presente de Pablo describe como lo vive “me remonta directamente al camino de mí viejo quien tuvo muchas trabas, sobre todo en sus inicios con la música y en los últimos días con el proceso de salud. La guitarra de mí papa es muy pesada y casi que no se puede levantar, porque carga con el peso de la convicción y la fe de una persona que fue fiel a su lema de amor, hasta el último respiro”.

“Por otra parte la canción habla de un encuentro especial y mágico, entre dos colibríes, a los que la vida, por razones que a veces no entendemos, los colocó en caminos distintos. El duelo como una oportunidad de transformar aquello que nos entristece en algo bueno. Ese es el espíritu de la canción y el legado de amor al cual homenajeamos”.

El futuro es algo que siempre se nos cruza y Piter agrega “en cuánto al mundo de la música, seguramente habrá más canciones. Hay algunos proyectos en camino y otros que ya están realizados. Con el resto no sé que vendrá, ni siquiera sé si vendrá, por eso también estoy aprendiendo a vivir el día a día, momento a momento. Entendí que hay cosas que no se pueden planificar (ríe), por eso me relajo a los planes y dejo que sea lo que tenga que ser. Dios dirá”.

El “Flaco” como se lo recuerda al Profe Pablo Fernández que batalló sin tregua contra una enfermedad que lamentablemente lo venció, tiene en Pedro el mejor reflejo “podría escribir un libro sobre el flaco, pero si hay una palabra que define a mí papa es amor. Toda su vida dedicada pura y exclusivamente a la búsqueda de ese sentir. El amor de familia, el amor de pareja, el amor de una comunidad, el amor de Dios. El amor nos estalla por todos lados, afortunados si podemos recibirlo y si podemos darlo, que al fin y al cabo es lo que vinimos hacer al mundo”.

Finalmente sobre el Clip dice “la idea del vídeo es reflejar un poco de esa energía... Que a propósito, muchos me preguntaron si el gesto final de sacar el bordado tenía un significado, si era un dejar. Me llama la atención que no paso desapercibido. Pero en esta vida nada se va, todo se transforma. En mí casa hay muchos mensajes escondidos y repartidos por cada uno de los espacios... Inscripciones de personas hermosas que nos acompañaran siempre, y quizás si algún día nos visitan, y van a dónde el está el árbol y lo levantan se lleven una sorpresa”.

Ahora solo resta escuchar y cerrar los ojos, encontrar en Piter algo del Flaco y de María Alicia, con la compañía de Morena, solo resta sentar a disfrutar del fluir de la música.