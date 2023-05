Los padres de la Escuela PROA de Arroyito hace 5 años que siguen esperando el nuevo edificio

Un nuevo reclamo llevaron adelante los padres y alumnos de la Escuela PROA de Arroyito al cumplirse 5 años desde el inicio de la obra, que al parecer no está pronta a ser terminada. Con escasas respuestas de parte de las autoridades gubernamentales se reunieron frente a la obra del nuevo edificio.

Reclamos Escuela PROA Arroyito Foto: Vía Arroyito

Le comentaban a Todo Córdoba, “nos anunciaron que para abril o mayo la escuela iba a estar terminada, eso es imposible, primero porque no hay financiamiento de parte de la provincia, la empresa decidió no seguir haciendo ellos los aportes para poder avanzar con la obra, aparentemente lo que avanzó de la obra es porque la empresa constructora estuvo financiando”, comentaba Veronica Ibarra.

Reclamos Escuela PROA Arroyito Foto: Vía Arroyito

Reclamos Escuela PROA Arroyito Foto: Vía Arroyito

Lorena Perez agregaba “Primer año es el que mas lo esta sufriendo porque tienen clase en el Paicor, en el comedor, si se desocupa alguna aula los trasladan, no tienen patio, no tienen un lugar para hacer actividad física, las comodidades no se están cumpliendo, el comedor no es grandes, son más de 100 chicos y se turnan para comer como corresponde. Son 4 baños para más de 100 chicos. Sabemos que la constructora hace lo que puede, el Municipio hace lo que puede, pero alguien tiene que hacerse responsable”.