Días atrás los integrantes de la comisión cooperadora de la Escuela PROA y los padres de los alumnos publicaron en diferentes redes sociales una carta abierta para exponer la situación actual que enfrentan no solo los familiares, sino alumnos de la institución que observan que muy lejos de la realidad está el edificio que comenzó a construirse hace casi 3 años.

En dialogo con Canal 3 Arroyito, padres e integrantes de la cooperadora comentaron “nos preocupa que los chicos no tengan un espacio físico para empezar las clases, en el lugar donde están ahora se solucionó el problema por ese año, al año siguiente también porque eran dos aulas y dos cursos pero este año ya son 4 cursos y los chicos no tienen donde tener clases”.

“Ahora nosotros buscamos que nos terminen la escuela, la obra esta muy lerda como se ve y como todo el mundo sabe con muy pocos empleados y al paso que van no se va a terminar, necesitamos la solución. Este año son 100 chicos y no sabemos donde van a tener clases. Desde segundo año hace que venimos realizando los reclamos, siempre con respeto y como corresponde pero ya era necesario que todos supieran que estamos pasando, ya promesas no”.

Durante la jornada del martes 25, el intendente de Arroyito Gustavo Benedetti realizó una conferencia de prensa para informar que sucederá con ese tema “es un programa que la Municipalidad no tiene contacto con la empresa ni contacto con el inspector de la obra, el Gobernador y el Vice Gobernador se han comprometido que para el próximo inicio del clases estaría listo el edificio. Desde septiembre comenzamos a trabajar en el lugar que tendrá la escuela PROA, elevamos al Ministerio de Educación 3 o 4 lugares, la sede del Cultural, el Centro Enrique Brizzio, la ex Clínica Regional y el salón de Héctor Sosa, y la Provincia da el ok para que en el salón de Héctor Sosa, (ubicado en el sector sur de la ciudad), se construya la escuela transitoria con todas las aulas para que pueda funcionar la Escuela en su totalidad”.

“Desde mediados de diciembre nos dan la autorización para trabajar sobre eso, ahí nos reunimos varias veces con el dueño del espacio, y nos encontramos con un inconveniente que lo tiene alquilado por enero y febrero, no hubo forma de adelantar el ingreso. Ya definimos el plano como va a estar dispuesto, será una obra con durlock y ese lugar va a ser transitorio. En el mes de abril comenzaría a funcionar la escuela es ese lugar”

Sobre las garantías Benedetti expresó “puedo decir una respuesta media política, y la garantía es que habrá elecciones, en el diario de La Voz del Interior del fin de semana sale un informe del Gobierno de la Provincia que se van a entregar 350 escuela PROA que se construyen en todas las provincia”.

Las Escuelas PROA (Programa Avanzado en Educación) hacen foco en las TICs y en el desarrollo de software. Otorga el título de Bachiller en Informática con Formación Especializada en Desarrollo de Software. Funcionan doce sedes distribuidas entre las que se incluye Arroyito.

En nuestra ciudad el edificio comenzó a construirse en 2019 en nuestra ciudad cuando el ex intendente Mauricio Cravero informaba sobre el inicio de la obra que había gestionado su intendencia, y desde ese momento la obra comenzó a perder fuerza y al día de hoy está casi paralizada”.

Fuente: gentileza Canal 3 Arroyito - Radio La Coope Arroyito.