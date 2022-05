Días atrás se conoció la historia a través del ciclo Emprender de Canal 12 la historia de Enzo, el niño de Arroyito que terminó en un emprendimiento de repostería y pastelería que se llama “Los Cocineritos” y que sirve de sostén económico para el mismo Enzo, su mamá Andrea y su hermana Cataleya.

Andrea tiene 39 años y es mamá de Enzo de 12 y Cataleya 6 años y cuenta cómo nació el emprendimiento “a Enzo a los 8 meses le diagnosticaron Síndrome de Asperger”, que es una forma de autismo de alto funcionamiento, “y comienza a curso de pastelería y duró una tarde, cuando salió el profesor me habló y me dijo que era hiperkinetico que distraía a los otros chicos entonces el salió triste y me dice “Madre”, porque el me llama Madre, yo quiero seguir siendo cocinero, entonces le digo, no te pongas triste vamos a ser nosotros los cocineritos”.

Enzo de Arroyito "Los Cocineritos" Foto: Facebook Personal

Muy emocionada continúa Andrea “de ahí nació, mi hijo tiene Asperger esta diagnosticado desde los 8 meses, y la pasamos muy mal la verdad, sobre todo yo que trabajaba por el tema de la mutual y todo lo que tiene que ver con los tratamientos y las obras sociales es muy engorroso, entonces tenía que mantener si o si un trabajo estable. Me dejan sin trabajo y justo coincide con el curso de Enzo y entonces empezamos a hacer cosas a subirlas a las redes y la gente nos adoptó como sus cocineritos”.

“Hicimos de todo, huevos de pascua, donas, pastelitos, pan casero, se hizo como una gran familia. Ahora vamos a ampliar, tenemos los cimientos listos. Voy a la oficina de empleo (del Municipio de Arroyito) y me entero del PEI y tuve que presentar todos los cursos que tenía hechos y te piden un montón de requisitos, y salí favorecida con este programa. Con ese dinero compramos la cocina industrial, y otras máquinas, y moldes y materia prima”.