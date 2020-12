River, clasificado de antemano a la Fase Campeonato y con una formación mixta por su próximo compromiso por la Libertadores, le ganó de local a Godoy Cruz de Mendoza por 3-1, en partido de la sexta y última fecha de la zona 3 de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional de Fútbol. Álvarez recuperó otra vez en su nivel, se mostró inquieto y volvió al gol.

Álvarez una de las fijas del entrenador “millonario” Marcelo Gallardo ya se en el torneo local como en la Copa Libertadores donde en siete partidos ha marcado cinco goles para “la banda” demostrando su gran momento futbolístico.

Convirtió en el partido ante Godoy Cruz

En cuanto a al torneo local, la Copa Diego Armando Maradona, Julián participo de los seis compromisos de River y se anoto con un tanto, el del pasado fin de semana ante el equipo mendocino donde jugo un muy buen partido.

Este jueves desde las 21:30 su equipo recibe a Nacional de Montevideo por el partido de ida d ellos cuartos de final del certamen continental donde el futbolista de Calchín y lo cierto es que Gallardo todavía no confirmó el equipo que saldrá al campo de juego de Avellaneda. Todavía hay algunas dudas, no solamente en torno a los nombres sino también con respecto al esquema; habrá q esperar si Julián estará entre los once o ingresara en a la segunda mitad.