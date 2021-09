Instituto que tuvo entre los once al jugador de pasado en las Inferiores de El Trébol Basket Club cayó por la fecha 25 del Zona B de la Primera Nacional, con el arbitraje de Diego Ceballos. Argüello permaneció en la cancha ‘90 minutos y cumplió en su función, fue la segunda vez entre los once del equipo de Alta Córdoba.

La primera etapa expuso un juego donde se prestaban la pelota y sólo Matías Godoy desnivelaba en la ofensiva de la “Gloria”. Un juego impreciso, donde no se resolvían las jugadas, hasta que a los 35 minutos Diego López abrió el marcador para el elenco jujeño, aprovechando una de las tantas desatenciones que tiene el Albirrojo por partido.

En el complemento el equipo que contó con la presencia de Arguello por la banda derecha de su defensa no mejoró. Hubo cambios que no dieron resultado, encima a los 28 minutos Iván Ortigoza marcó un golazo y amplió la diferencia para Gimnasia. Si bien a los locales no les sobró fútbol, fueron más que los albirrojos.

Juan Cruz hizo un buen partido en el contexto que le tocó jugar, no es el mejor momento de Instituto Atlético Central Córdoba lejos del Reducido por el segundo ascenso; el conjunto cordobés quedó en el puesto 13 de la clasificación, con 28 puntos y en la próxima fecha va ante All Boys en Alta Córdoba.

Jonathan Dellarossa también de la localidad de El Tío fue suplente pero no ingresó; el joven delantero debutó en primera en el juego ante Brown de Madryn disputado en Alta Córdoba pero no lo hizo en Jujuy.