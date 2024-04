Ignacio Abraham anotó su gol en el empate de Estudiantes de Río 4° por la Primera Nacional

La décima fecha de la segunda división del futbol argentino fue positiva para los futbolistas de Arroyito y la región en sus respectivos clubes. Más allá de que Augusto Picco no sumó minutos en el empate de Ferro y Patrono en Caballito, Julián Vignolo “inexplicablemente” no fue de la partida en Racing de Córdoba y Jonathan Dellarrosa se recupera de una lesión en Chaco For Ever.

Ignacio Abraham anotó el gol de Estudiantes de Río Cuarto que igualó con Gimnasia de Mendoza 1 a 1 por por la fecha 10 de la Zona B. El futbolista de Arroyito marcó los 9′ del segundo tiempo pero Nazareno Solís puso la igualdad a los 45. Con este resultado, el equipo celeste llegó a los ocho puntos y quedó a seis de Mitre, el último que está clasificando al Reducido. En la próxima fecha se sabe que visitarán a Nueva Chicago en Mataderos.

Julián Mavilla Temperley Foto: Prensa Temperley

El futbolista de Arroyito Julián Mavilla fue titular en la victoria de Temperley en Villa Crespo por 2-0 sobre Atlanta. El talentoso deportista de nuestra ciudad fue reemplazado en la segunda mitad. A los goles del celeste los marcaron Lucas Angelini a los 45 de la primera parte, de penal y a los 38 del complemento Luis López. Tercer triunfo de Temperley en la temporada, necesario luego del empate sin goles ante el CADU. Ahora, deberá sostener el puesto en el Reducido con otro triunfo en el estadio Alfredo Beranger contra Almirante Brown.

Juan Cruz Argüello, defensor de pasado en los clubes de El Tío jugó desde el arranque en la derrota de Racing de Córdoba ante Deportivo Maipú en Mendoza por 1-0. Los de Nueva Italia venían de tres victorias al hilo y, por ahora, siguen fuera de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. En la próxima jornada, la Academia será local de Ferro. Los mendocinos visitarán a Alvarado de Mar del Plata.