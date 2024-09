Gustavo Benedetti: “yo no creo que sea la solución protestar frente a la Municipalidad, que se pierdan días de clases y comida del PAICOR”

Luego de la manifestación pacifica que llevaron adelante alumnos y padres de la Escuela Proa Arroyito, la segunda desde que se lleva adelante al obra, el intendente Gustavo Benedetti dialogó con Arroyito Informa de Canal 3 y dio su punto de vista respecto a la obra y a la manifestación.

“Ayer se lo dije a una mamá, mas que nadie o igual que todos queremos que se termine la escuela, la parte del municipio que tenia que hacer de gestionar el lote que fue en su primer etapa, el pavimento que se hizo con la Cooperativa, capacidad eléctrica que faltaba se colocó el transformador, hay inversión importante de Arroyito”.

Alumnos de la Escuela Proa Arroyito marcharon hacia el Edificio Municipal

“Una escuela que tenia un presupuesto de 700 millones de pesos hoy esta mas de 2000 millones de pesos, yo no creo que sea la solución protestar ante la Municipalidad, de perder día de clases, que se desperdicie comida del Paicor porque es una cuestión de responsabilidad de los padres, unos a veces dice son jóvenes, por ahí uno piensa que hay cosas que se solucionan rápidamente”.

“Estamos en una etapa donde el Gobierno Nacional 0 obra, el gobernador Llaryora tomo la decisión de ponerle plata a esta escuela llevan mas de 700 millones de pesos invertidos desde diciembre, tuvimos mala suerte que pasaron 3 empresas, la que esta ahora tiene el compromiso de terminar la obra, se va certificando y se le va pagando”.

Alumnos de la Escuela Proa Arroyito marcharon hacia el Edificio Municipal

“Uno todos los días llama, le planteamos a la gente del Ministerio de que no es responsabilidad de Arroyito pero tampoco nos vamos a sacar el lazo porque queremos que esto se termine porque después viene la Universidad, antes de fin de año van a licitar la Universidad y si Arroyito se pone en problemático por ahí patean el tema de la Universidad, licitación la ponen en una segunda etapa”.

“Yo creo muchas veces que hay que evaluar bien las cosas y no hay en este caso responsables y si hay responsable es el tiempo que se ha dilatado, paso lo mismo con la Autopista 19. Yo vine con todas las intenciones de dialogar de explicarle esto, pero por ahí cuando hay insultos, que se escuchan cosas feas, uno cuando lo de los chicos y con un papá al lado, es que no es tan lindo o agradable. No habar muchas veces evita confrontar”.