Son muchas las historias que encierra el Cosquín Rock que no deja de sorprender, todos los jóvenes que ven en esa experiencia algo que solo se vive en Córdoba, la facu, la Docta, el cuarteto, el fernet y el rock. Por eso muchas de esas cosas se viven en los dos días que dura el evento.

En uno de los casos Juan Ambrogio de 18 años, que vive en el Cerro de las Rosas nos contó su vivencia “esta fue mi primera vez yendo al Cosquín, estuvo muy bueno, había visto varios recitales de bandas solas, pero la verdad que me gustó mucho el Cosquín. Me gustó la organización, había muy buen ambiente, si bien había mucha gente había muchos puestos de agua y eso me gustó mucho, en Lolapalloza estuve 7 horas sin tomar una gota de agua”.

“En cuanto a los recitales fui el segundo día que me parece que los mejores shows se dieron ahí, estuvo bueno que pongan un tipo de música muy claro el primer día y otro diferente el segundo, eso quedo muy bien. El show de Divididos me encantó, Mollo muy relajado, tirándose arriba de la gente, había muy buen ambiente, ya que en muchos recitales el artista esta muy separado del publico, acá no fue así. Además el show de la Mona estuvo bárbaro”.

Gonzalo Mingoranzi junto a sus amigos Foto: Facebook Personal

Por el otro lado Gonzalo Mingoranzi también de 18 años, que vive en San Vicente comentó “el artista que faltó y me quedé con ganas de verlo, pero ya no de más shows fue Charly García, vivir un Cosquín con la gente y sus canciones, debe ser algo increíble”.

“Sabía del Cosquín, porque siendo de Córdoba has escuchado hablar de él, fue la primera vez que fui y mi experiencia fue muy buena. La verdad es que es algo inolvidable, y la energía que se siente con la gente, los músicos, las bandas, solamente lo podes sentir si vas al Cosquín y vivís la experiencia”.

“De mi parte el show que más me gusto fue el de la Mona Jiménez, mas que todo por la espectacularidad de tanto de él como cantante o como show en el escenario, con luces, con display, es el más que me gustó”.