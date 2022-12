Carlos Silva: “el alto consumo de agua se debe al llenado de piletas”

Durante el fin de semana pasado se produjo un colapso en la red de agua potable lo que generó que varios vecinos hayan sufrido la falta del servicio vital, donde según registros municipales el consumo del líquido elemento aumentó 3.000.000 de litros, de 8 millones que sería lo normal tuvo un pico de 11 millones.

Carlos Silva Servicio de Agua Arroyito Foto: Vía Arroyito

Todo Córdoba dialogó con Carlos Silva director del Servicio de Agua Potable que comentó sobre la situación “el alto consumo que hubo entre el viernes y el sábado que fueron 3 millones de litros más agua yo lo atribuyo a que todo el mundo llenó piletas, si hoy por ejemplo estamos en 8 millones, normal digamos en los litros que se consumen por día”.

Tanque de agua Arroyito Foto: Vía Arroyito

“Ese consumo tan grande que produjo en la red un colapso en el sentido que le saca tanta cantidad de agua a la red que el tanque de agua que nosotros tenemos no da abasto para seguir manteniendo la red llena de agua, por eso es la caída de presión que hubo, si no hay agua no hay presión. Además se rompió un arrancador de la bomba y eso se soluciono al mediodía.”.

Se aguardan para el fin de semana altas temperaturas lo que podrían ocasionar más problemas en el suministro del servicio, que algunos vecinos aseguran que tienen desde hace un tiempo “estamos haciendo dos obras con las que vamos a palear de cierta forma de que la zona norte no va a depender del tanque de agua. Estas obras lo que hacen darle por medios mecánicos una presión a la red, nos independizamos del tanque”.