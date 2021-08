Mientras causa estragos en otras partes del mundo, la variante Delta del coronavirus comienza a aparecer en territorio argentino. Y tras los casos confirmados en Córdoba y Mendoza, este martes se confirmó el primer contagio por transmisión comunitaria en provincia de Buenos Aires.

//Mirá también: Coronavirus: la variante Delta es el doble de contagiosa de las que circularon en las primeras olas

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, comunicó que el caso fue verificado este lunes y se trata de “una persona sin nexo de viaje”.

Esta persona vive en Lanús pero trabaja y se contagió en la Ciudad de Buenos Aires donde desempeña sus actividades”, informó el ministro Kreplak en una rueda de prensa brindada esta mañana en La Plata.

Asimismo, el funcionario lamentó que “la transmisión comunitaria empieza a darse”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resaltó que en la Provincia se mantuvieron los aislamientos de quienes vuelven del exterior en hoteles, pero, dijo “en otras jurisdicciones se toman medidas de menor control”, al referirse a las medidas sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires.

“Por ahora detectamos un solo caso, y, según indica todo, fue un compañero de trabajo que tenía esta variante y la contagió. Seguiremos investigando y mejorando los cuidados”, apuntó.

En tanto, el ministro Kreplak detalló: “Por búsqueda se encontró a esta persona, venimos insistiendo la necesidad de hacer aislamiento a personas que vienen del exterior en hoteles, pese que no es simpático, es necesario, y habíamos logrado no tener casos y no habíamos encontrado Delta y ahora encontramos”.

Aseguró que “se hizo un trabajo muy grande para retrasarlo en el tiempo, sobre todo con las medidas de cuidado en la provincia”, pero con este caso indicó que “ahora la transmisión comunitaria empieza a darse”.

Continúa la obligatoriedad del aislamiento en Provincia

En ese marco, precisó que la provincia de Buenos Aires continuará la obligatoriedad “del aislamiento de hoteles de 4 días, más 3 días en domicilio, más la realización de hisopados” en cada una de las personas que llegue del exterior ya que, dijo, “eso nos permitió encontrar 58 casos confirmados”.

“Unos 55 viajeros detectamos en hoteles, un 30% se produjo en la llegada al país, hay 2 casos previos al inicio de aislamiento de familiares convivientes, pero hay un caso que es de una persona sin nexo de viaje”, subrayó al referirse al primer caso registrado de circulación comunitaria de la cepa Delta.

Con información de Télam.