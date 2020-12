El presidente Alberto Fernández hará una reunión virtual el fin de semana con todos los gobernadores del país para definir las fechas precisas de inicio de la campaña de vacunación en cada distrito, aunque se apunta a que en todo el país se inicie “la semana próxima”.

Así lo afirmó este jueves en una conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras la llegada de las primeras 300.000 vacunas Sputnik V contra el coronavirus.

“Se va a seguir articulando entre el Estado nacional, provinciales y municipales. A partir del fin de semana se van a saber con precisión las fechas”, dijo el funcionario nacional en la conferencia compartida con el ministro de Salud, Ginés González García.

Cafiero señaló en tres oportunidades que el trabajo “ha sido codo a codo” con “todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta)” y afirmó que así continuará.

También estuvo embajador de la Federación Rusa en el país, Dmitry Feoktistov, quien dijo que la Argentina es uno de los primeros países de América Latina en recibir el fármaco ruso. “Llegó la esperanza de liberación del miedo por la pandemia. En estos tiempos difíciles damos una mano de ayuda a la Argentina”, afirmó el diplomático.

Al ser consultado sobre los pedidos de juicio político sobre los funcionarios por la compra de vacunas, Cafiero optó por no responder a la oposición al señalar que no quería empañar el momento de esperanza que significa la llegada de las primeras dosis.

“Hoy es un día de mucha expectativa y esperanza. Me parece que el sentimiento que inunda a la mayoría de los argentinos es ese. No es la idea enojar más a los que ya están enojados y angustiar más a los que ya están angustiados. No hay que ir por ese lado”, dijo Cafiero.

González García lamentó las denuncias y los insultos e la oposición: “Nunca en mi vida recibí los agravios que recibí en los últimos días. Pero claramente no se puede jugar con la esperanza de un país. Porque esto no fue contra el Gobierno, fue contra los argentinos”.

Las primeras Sputnik

Cafiero celebró el “momento tan histórico” en el que la llegada de la vacuna empieza a representar “la expectativa de poder salir adelante”, de la pandemia de coronavirus que “tiene de rodillas al mundo y a la Argentina también muy golpeada”.

El jefe de Gabinete dio un respaldó el trabajo realizado por González García, quien había sido muy criticado en los últimos días por la oposición por la posibilidad de que no llegaran vacunas antes de fin de año, lo cual fue desechado este jueves.

Cafiero destacó “el esfuerzo y el trabajo” de González García, de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; y de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, además de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El jefe de ministros señaló que este fue un acuerdo país-país, por lo que se ha tenido que trabajar estrechando las relaciones exteriores con el pueblo de Rusia y fundamentalmente con el centro Gamaleya.

“Estamos confiados en continuar con este proceso que se inicia hoy, con la llegada de las vacunas. Como se comprometió el Presidente y como estaba en el contrato que hemos firmado, las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik llegaron en diciembre”, añadió Cafiero.

También dijo que “había algún escepticismo” sobre la llegada de las vacunas, pero aclaró que el gobierno no quiere “enredarse en ningún tipo de discusión que no sea preservar la salud de los argentinos y las argentinas y continuar con esta épica del cuidado de la salud que el Presidente promueve permanentemente”.

“Estoy muy contento, es producto de un larguísimo trabajo, con la colaboración del embajador y de todo el gobierno”, agregó González García. Y señaló: “Claramente, estamos entre los primeros países del mundo en comenzar a vacunar y vamos a ser también uno de los países que va a terminar vacunando a gran parte de su población (en más corto tiempo)”.

El funcionario advirtió que “la pandemia no pasó”, por lo que es “indispensable preservar las medidas de cuidado, distanciamiento, barbijo, reuniones con pocas personas, aire libre, todo lo que ya sabemos”.

Por la Corresponsalía de Buenos Aires