Entre el 13 y el 27 de junio UNICEF presenta la iniciativa “Sumate por la Educación”, con la que busca reunir fondos y visibilizar la situación para que cada vez más chicos accedan a educación secundaria “de calidad”. “Especialmente aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”, destaca la organización.

Para participar hay que registrarse en la web www.sumateporlaeducacion.org.ar. Los registrados participarán de sorteos por varios premios. Desde allí se puede hacer una donación de $380 por única vez, y elegir una escuela para la que se podrán “sumar kilómetros”.

Para “sumar kilómetros” los participantes están invitados a visitar la escuela: en bici, en auto, caminando o a caballo, y desde allí subir una foto a las redes sociales con el hashtag #SUMATEporlaeducación.

“O también podés sumar kilómetros sin salir de tu casa, eligiendo una escuela que te represente: puede ser la de tu primaria, secundaria, la de tus hijos, nietos… ¡la que quieras!”, explicó Martín Giménez Rébora, Gerente de Movilización de Recursos de UNICEF.

Números alarmantes

“Transcurrido más de un año de la declaración mundial de la pandemia, las consecuencias que se evidencian en la Argentina son alarmantes también para la educación. Según la 4ta. Encuesta de UNICEF sobre el impacto que la segunda ola de la pandemia COVID-19, el 6% de los hogares afirmó que algún niño, niña o adolescente que vive en el hogar abandonó la escuela durante 2020 (al menos 357.000 chicos y chicas) y el 19% de los que abandonaron afirmó no haber retornado en 2021 (al menos 67.000)”, informa UNICEF.

A distancia. Muchos docentes y estudiantes experimentan por primera vez la educación virtual. (Nicolás Bravo)

Y agrega: “El abandono tiene incidencia en todos los segmentos de la sociedad, aunque afecta en mayor medida a los sectores más vulnerables de la población”.

“Consultadas sobre la accesibilidad para las clases virtuales, un 58% de los hogares sostuvo que tenía conexión previamente a 2020, un 23% accedió a la conexión a internet durante la pandemia y un 19% aún no tiene acceso. El 83% los hogares que no tuvieron acceso corresponden a los dos estratos socioeconómicos más vulnerables del país. Por otro lado, el 47% de los hogares no cuenta con una computadora o tablet para la realización de las tareas escolares, con mayores desigualdades en NOA y NEA”, añade.

En vista a esos números alarmantes es que se pone en marcha Sumate por la Educación, con el apoyo de Julián Weich —Embajador de Buena Voluntad—, celebridades, deportistas y empresas.

A dónde irá lo recaudado

Con los fondos de esta campaña, UNICEF apoyará la expansión de dos proyectos educativos: las Secundarias Rurales mediadas por Tecnologías (SRTIC), que facilita el acceso a tecnologías para acceder y completar la escuela.

Durante 2021 UNICEF abrirá 12 nuevas sedes en Jujuy, para que más chicos puedan acceder a clases.

Por otro lado, se fortalecerá el proyecto PlaNEA Nueva Escuela para Adolescentes, en Tucumán y Chaco, para “acompañar a las gestiones educativas provinciales en una transformación inclusiva, digital y de calidad”.

PlaNEA ya se implementa en 40 escuelas de Tucumán y con Sumate por la Educación se incorporarán 40 nuevas escuelas tucumanas y otras 20 en Chaco. Se alcanzará en total a 20.000 estudiantes.

Cómo participar