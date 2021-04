En las últimas horas de este jueves, se produjo un tiroteo en las instalaciones de la sede de correos FedEx en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos, que dejó como saldo al menos ocho muertos y varios heridos. El agresor, luego de cometer el ataque, se suicidó.

“Somos conscientes del trágico tiroteo en nuestras instalaciones de FedEx Ground cerca del aeropuerto de Indianápolis”, transmitió la compañía FedEx a través de un comunicado.

Tiroteo en Estados Unidos: ocho muertos y varios heridos en una empresa de correos

En este sentido, la empresa de correos aseguró: “La seguridad es nuestra máxima prioridad y nuestros pensamientos están con todos los afectados. Estamos trabajando para recopilar más información y estamos cooperando con las autoridades investigadoras”.

Como consecuencia del tiroteo, los empleados tuvieron que abandonar el depósito y se refugiaron en las inmediaciones mientras la policía desplegaba un importante operativo en el lugar. Cabe mencionar que el centro FedEx de Indianápolis emplea a más de 4.500 personas y es el segundo centro más grande de la red global de la compañía.

La portavoz de la policía de Indianápolis, la oficial Genae Cook, informó que varias personas sufrieron heridas de bala y fueron trasladadas a hospitales en toda el área.

Un testigo anónimo le dijo a la cadena NBC que mientras trabajaba dentro de las instalaciones de FedEx escuchó disparos y cuando miró hacia arriba vio a un hombre armado. Luego salió corriendo del edificio y vio a una persona en el suelo.

“Esto me hizo levantarme y mirar por la puerta de entrada, y vi a un hombre con una metralleta de algún tipo, un rifle automático, y estaba disparando al aire libre. Inmediatamente me agaché y me asusté, y la madre de mi amiga entró y nos dijo que nos metiéramos en el auto”, explicó Jeremiah Miller, un empleado de FedEx, en diálogo con la estación local WISH.

“Demasiados estadounidenses mueren cada día por la violencia de las armas”, lamentó Joe Biden en un comunicado. El presidente de Estados Unidos ordenó bajar las banderas a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios del gobierno estadounidense en señal de luto.

En este sentido, el mandatario estadounidense puntualizó: ”El reporte de hoy es solo el más reciente en una serie de tragedias”, y mencionó recientes tiroteos mortales en los estados de Georgia, Colorado y Carolina del Sur.

Este mes, Joe Biden anunció seis medidas para contener lo que calificó como “epidemia” de violencia causada por las armas de fuego en el país. El mandatario presentó un plan limitado para prevenir la propagación de las llamadas “armas fantasma”, de fabricación artesanal, a veces con impresoras 3D, que son imposibles de rastrear en caso de ser utilizadas en un crimen.

El presidente indicó que sus propuestas son solo un punto de inicio y llamó al Congreso a legislar para lograr medidas como el control de antecedentes y terminar con la venta de fusiles de asalto que muchas veces son el arma utilizada en los tiroteos masivos.

Con información de Télam.