River hizo valer la diferencia entre el puntero y un San Martín último en las tablas del descenso

En una ráfaga de dos goles en cuatro minutos en el primer tiempo, el “Millo” se impuso 2-0 con rotación en el equipo.

31 de agosto de 2025,

Lo grita Maxi Salas para el River Plate puntero. Ante un San Martín en el fondo de las tablas (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 7 Torneo Clausura Liga Profesional.

River le dio continuidad a una semana ganadora, y venció a San Martín de San Juan por 2 a 0 en el Más Monumental, con rotación en el once titular, y por fecha siete del Torneo Clausura.

De esta manera el “Millo” no suelta la punta en la Zona A con 15 puntos, uno por arriba de Vélez, y tras sacar pasaje a cuartos de final de la Copa Argentina por el triunfo por penales contra Unión de Santa Fe.

River Plate vs San Martín de San Juan. (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 7 Torneo Clausura Liga Profesional.
River Plate vs San Martín de San Juan. (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 7 Torneo Clausura Liga Profesional.

Los goles para el local fueron convertido por Santiago Lencina, de media vuelta y para hundir el arco de Matías Borgogno; y Maxi Salas en una acción personal, a los 21.

Marcelo Gallardo puso en cancha a Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; Maximiliano Salas.

Enfrente, San Martín no pudo sostener su repunte de las últimas fechas y sigue último en los promedios y en la tabla anual. En este caso, a un punto de Aldosivi y Talleres, que también perdieron este domingo, contra Boca y Riestra, respectivamente.

