River hizo valer la diferencia entre el puntero y un San Martín último en las tablas del descenso

River le dio continuidad a una semana ganadora, y venció a San Martín de San Juan por 2 a 0 en el Más Monumental, con rotación en el once titular, y por fecha siete del Torneo Clausura.
De esta manera el “Millo” no suelta la punta en la Zona A con 15 puntos, uno por arriba de Vélez, y tras sacar pasaje a cuartos de final de la Copa Argentina por el triunfo por penales contra Unión de Santa Fe.
Los goles para el local fueron convertido por Santiago Lencina, de media vuelta y para hundir el arco de Matías Borgogno; y Maxi Salas en una acción personal, a los 21.
Marcelo Gallardo puso en cancha a Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; Maximiliano Salas.
Enfrente, San Martín no pudo sostener su repunte de las últimas fechas y sigue último en los promedios y en la tabla anual. En este caso, a un punto de Aldosivi y Talleres, que también perdieron este domingo, contra Boca y Riestra, respectivamente.