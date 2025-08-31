River hizo valer la diferencia entre el puntero y un San Martín último en las tablas del descenso

River le dio continuidad a una semana ganadora, y venció a San Martín de San Juan por 2 a 0 en el Más Monumental, con rotación en el once titular, y por fecha siete del Torneo Clausura.

De esta manera el “Millo” no suelta la punta en la Zona A con 15 puntos, uno por arriba de Vélez, y tras sacar pasaje a cuartos de final de la Copa Argentina por el triunfo por penales contra Unión de Santa Fe.

River Plate vs San Martín de San Juan. (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 7 Torneo Clausura Liga Profesional.

Los goles para el local fueron convertido por Santiago Lencina, de media vuelta y para hundir el arco de Matías Borgogno; y Maxi Salas en una acción personal, a los 21.

RIVER SE PUSO EN VENTAJA ⚪🔴 Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1PPMngGJD6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

¡QUÉ GOLAZO HICISTE, SALAS! ⚽🔝



El delantero de River dejó en el camino a un defensor y sacó un remate cruzado para el 2-0 ante San Martín SJ



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/COdmMnMW1C — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

Marcelo Gallardo puso en cancha a Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; Maximiliano Salas.

Enfrente, San Martín no pudo sostener su repunte de las últimas fechas y sigue último en los promedios y en la tabla anual. En este caso, a un punto de Aldosivi y Talleres, que también perdieron este domingo, contra Boca y Riestra, respectivamente.