River vs Racing en Copa Argentina: cuándo sería el clásico con Maxi Salas de protagonista

La novela del mercado de pases del fútbol argentino fue la llegada de Maximiliano Salas a River desde Racing. Ahora, tras la victoria del Millonario frente a Unión, se dará el clásico en cuartos de final de Copa Argentina, y promete ser muy picante por todo lo que pasó.

El clásico que se reavivó por Maxi Salas

La dirigencia de Diego Milito asumió en diciembre del año pasado y se encontró con varios desafíos por delante. Uno de ellos era la renovación de contratos de jugadores, con los ajustes salariales que demandaban. En esos primeros meses de tarea, la gestión mantenía una buena relación con sus pares de River hasta que se dio la polémica del mercado de pases.

Salas había arreglado con Racing una renovación de contrato con un aumento de sueldo, pero un día antes de sentarse a firmar, un llamado de Marcelo Gallardo hizo que se frene todo. Al jugador lo sedució la chance de vestir la camiseta del club de Núñez y finalmente, optó por irse.

Maxi Salas en Racing.

La Academia no quería negociar la transferencia del futbolista y el Millonario ejecutó la cláusula de rescisión, algo mal visto en el fútbol argentino por el famoso “pacto de caballeros”. Esto rompió la relación de las dirigencias de los clubes y desde ambos lados se tiraron fuertes palabras en los micrófonos.

Ahora, el fútbol los puso frente a frente: River contra Racing por cuartos de final de Copa Argentina. El que gana sigue en semifinales y el que pierde se va. Sin duda será uno de los encuentros más importantes del año en nuestro país.

Maxi Salas con la camiseta de River (Prensa River)

Cuándo juega River contra Racing los cuartos de final Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina va definiendo los días y horarios con el paso del tiempo y el análisis del calendario. Este partido entre River y Racing estaría previsto para finales de septiembre, pero aún no hay nada confirmado.

RACING VS RIVER. Fecha 27 Liga Profesional Futbol Argentina. Primera División. 14/12/2024

Otros jugadores actuales con pasado en ambos clubes

El correntino Salas no es el único jugador que pasó por los dos grandes en el último tiempo. Otros futbolistas que vistieron ambas camisetas hace poco son: