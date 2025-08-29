La inesperada predicción de un vidente que preocupa a River en la Copa Libertadores 2025: “En cuartos de final...”.

River jugó contra Libertad de Paraguay en el estadio Más Monumental. Tras el 0 a 0 en la ida, la serie de octavos de final de la Copa Libertadores terminó igualada y todo se definió con penales, donde el millonario obtuvo el pase a cuartos.

Gallardo analizó la victoria por penales (River)

En esa línea, muchos hinchas también recurren a distintas alternativas para intentar anticipar el destino de su equipo, y una de las más elegidas en el último tiempo son las predicciones astrológicas.

En esta oportunidad, el foco está puesto en la predicción de un usuario de X (exTwitter), cuyas palabras no resultan demasiado alentadoras para los hinchas de River.

Esto fue lo que predijo el vidente sobre el futuro de River en la Copa Libertadores 2025

Un tuit de la cuenta @AstroSimple21 provocó un fuerte debate entre los hinchas de River Plate en redes sociales. Según esta predicción, el conjunto de Núñez no logrará consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025.

Con un tono categórico, el mensaje afirmaba: “River Plate no será campeón de la Libertadores 2025. Tendrá una serie muy buena de local contra Libertad, pero en cuartos de final cae con dureza”.

Franco Armani, el héroe en los penales de River ante Libertad. (AP)

La publicación rápidamente generó reacciones y comentarios de fanáticos del millonario y de otros clubes. Mientras algunos lo tomaron como una simple especulación o como parte del folclore futbolero, otros lo interpretaron como una advertencia sobre lo que podría suceder en la competencia continental.

El astrólogo deportivo respondió a las críticas por predicciones anteriores que fallaron: “Tranqui amigo yo no miento, solo analizo. River gana el jueves y no pasa los cuartos”, acertando finalmente su pronóstico.

Cabe recordar que el club de Núñez llega como uno de los grandes favoritos para quedarse con el torneo, siendo el último equipo argentino en ganar la Copa, en 2018.