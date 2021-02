La líder del PRO, Patricia Bullrich, apuntó contra el kirchnerismo al señalar que es un movimiento que no durará en el tiempo, ya que consideró que está “como viejo”.

“Yo veo el fin del kirchnerismo porque está como viejo, como que sus ideas no son tan masivas. El 70% de la sociedad no está en ese pensamiento”, manifestó Bullrich en diálogo con TN. Y agregó en referencia a la economía del país: “El peronismo tiene que moderarse y ser un peronismo razonable y no que tenga un proyecto extremo”.

Bullrich también se refirió a las últimas críticas del presidente Alberto Fernández a la Corte Suprema. Es que el mandatario había expresado que “la justicia tiene que darse cuenta de que está funcionando mal y todos los argentinos tenemos que darnos cuenta qué cada vez que uno habla de la justicia, inmediatamente los medios plantean que estamos buscando la impunidad de Cristina (Kirchner) y eso no es así; la Corte está mal y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”.

En ese sentido, la exministra de Seguridad enfatizó: “Si la Corte Suprema hubiese dado marcha atrás en la posición de (Amado) Boudou hubiese sido muy mal calificada socialmente”.

“La Corte, con sus buenas y malas, ha mostrado ser resguardo institucional en Argentina. La tarea por la cual (Alberto Fernández) es presidente es porque le dijo a Cristina que el ‘law fare’ iba a ser una teoría jurisprudencial, es decir que todas las causas se iban a analizar bajo esa lupa. No le gustó lo que hace la Corte porque pone límites a lo que quiere el kirchnerismo que es el plan de impunidad”, explicó.

En relación a la situación económica, la presidenta del PRO dijo que las cifras de la inflación son “mentirosas” por el congelamiento de tarifas, mientras que se refirió al centro porteño como “ciudad fantasma por la cantidad de negocios cerrados”.

Por último, Bullrich habló sobre un eventual gobierno de Cambiemos en 2023: “Vamos a ir a fondo. Vamos a tener que animarnos a hacer cosas que no hicimos en la primera gestión. No acepto de nuevo que nos traben el Gobierno”.