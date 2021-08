Para Horacio Rodríguez Larreta la designación de Jorge Taiana como ministro de Defensa tras la salida de Agustín Rossi es “contradictoria”. Rossi dejó su cargo para presentarse como candidato a senador por la provincia de Santa Fe.

El comentario de Larreta estuvo motivado en que Taiana, excanciller, fue uno de los protagonistas del escándalo de las vacunaciones VIP.

“Se trató de una estructura de privilegios que tan grave fue que renunció un ministro”, marcó Rodríguez Larreta recordando el episodio, que tuvo como saldo la salida del entonces titular de Salud, Ginés González García.

Taiana se vacunó en febrero de este año junto a otro diputado, Eduardo Valdés, con la excusa de formar parte de una comitiva oficial que acompañaría al Presidente a México. Ambos fueron bajados del avión antes de despegar.

El martes a la noche, en TN, Rodríguez Larreta calificó la participación de Taiana y el escándalo en general como algo “no menor”.

Luego, consultado sobre el manejo de la pandemia. el jefe de Gobierno cuestionó la compra de vacunas por parte del Gobierno nacional. “Yo hubiera comprado a todos los proveedores. No sé por qué no lo hicieron. No estoy acá para interpretarlos”, dijo.

Sobre su relación con el Gobierno nacional, se refirió a la falta de diálogo y recordó que se enteró del cierre de las aulas en la Ciudad y de la decisión de la quita de fondos “por televisión”. “Ese no es el camino”, consideró.

Sin embargo, aseguró que mantendrá las buenas relaciones en pos del trabajo. Tanto sobre Alberto Fernández como sobre su par de la Provincia, Axel Kicillof, dijo: “Es mi responsabilidad reunirme con ellos si hay un tema que lo amerite”.

“Así lo hicimos hace pocas semanas cuando realizamos el estudio sobre la combinación de vacunas. De inmediato compartimos los resultados con el gobierno nacional”, contó.

La interna en Juntos por el Cambio

Rodríguez Larreta también se refirió a la organización interna de Juntos por el Cambio y los roles del expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Expresó que el manejo es de una “mesa horizontal” y que “no existe el cargo de líder, son todos pares”.

“Cada uno tiene diferentes responsabilidades, ocupan un lugar en la conducción de Juntos por el Cambio”, agregó.

Sobre la variedad de listas que competirán en las elecciones PASO, consideró que “es la mejor manera” de elegir candidatos.

Finalmente, eligió no responder a la pregunta de si será candidato a presidente en 2023. “Falta mucho”, afirmó, sin entrar en detalles.