En el marco de una audiencia general celebrada este miércoles en el aula Pablo VI del Vaticano., el papa Francisco lamentó que las mujeres aún no tengan “las mismas oportunidades que los hombres”. al considerar que “en la historia, aún hoy, existe una esclavitud de la mujer”.

El Papa Francisco habló este miércoles de la esclavitud que aún existe entre las mujeres. Vatican Media | EFE/EPA/VATICAN MEDIA

En este sentido, Francisco enfatizó: “Hombres y mujeres tienen la misma dignidad”.

Durante su discurso, el Sumo Pontífice hizo un llamamiento a los cristianos a la unidad, a instar para que no se creen separaciones sociales.

Y recalcó las diferencias entre los sexos y entre personas de distintas religiones. Asimismo, recordó a los nuevos esclavos de la actualidad y allí hizo un párrafo aparte para destacar cómo las mujeres no tienen las mismas oportunidades.

El sumo pontífice habló para sus fieles acerca de la esclavitud y la diferencias entre los sexos. Angelo Carconi | EFE

“¡Cuántas veces escuchamos expresiones que desprecian a las mujeres! Cuántas veces hemos escuchado: ‘Pero no, no hagas nada, son cosas de mujeres’”, expresó Francisco.

Además, el Papa recordó a Pablo en su discurso: “El hombre y la mujer tienen la misma dignidad, y en la historia, incluso hoy, hay una esclavitud de la mujer. (...) Debemos leer lo que dice Pablo: somos iguales en Cristo Jesús”.

El sumo pontífice habló también de las diferencias existían en la antigüedad entre hombres libre y esclavos. E hizo una analogía con lo que sucede hoy día, cuando “tanta gente en el mundo, muchos, millones, que no tienen derecho a comer, no tienen derecho a educación, no tienen derecho a trabajar”.

“Son los nuevos esclavos, son los que están en la periferia, que son explotados de todos. Negamos a estas personas la dignidad humana”, agregó.

Las medidas de Francisco para la inclusión de las mujeres

Desde su llegada al papado en 2013, Francisco promovió la incorporación de las mujeres en altos cargos de la Curia romana.

Tales son los casos de la italiana Barbara Jatta, al frente de los Museos Vaticanos, y la argentina Silvina Pérez, responsable de la edición en español del diario oficial de la Santa Sede, L’Osservatore Romano.

La Directora del Museo del Vaticano, Barbara Jatta. MAURIZIO BRAMBATTI | EFE/EPA

”La igualdad en Cristo supera la diferencia social entre los dos sexos, estableciendo una igualdad entre hombre y mujer entonces revolucionaria y que hay necesidad de reafirmar también hoy”, cerró Francisco.