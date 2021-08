En medio de las repercusiones por el polémico festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos durante la etapa más estricta de la cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández, comenzó a buscar algún culpable por la filtración y algunos apuntaban a Stefanía Domínguez, amiga de la Primera Dama.

// Mirá también: Fiesta en Olivos: difundieron videos de la polémica celebración de cumpleaños

Mauricio D’Alessandro, el abogado que eligió Domínguez, indicó que su clienta esperaba otro panorama al llegar a Olivos, afirmó que ella confiaba en que se trataría de una celebración con menor cantidad de personas.

En este marco, D’Alessandro sostuvo que ella no tuvo “el rol, ni el papel” de filtrar esas imágenes. Dejo entrever que “alguien muy cercano a ella” se lo preguntó y que hubieron “operaciones”. “Es una suerte de maniobra con cierto tufillo de inteligencia, yo creo que para evitar los daños preventivos, para que a nadie se le ocurriera dar una publicidad más fotos”, señaló.

“La palabra textual que le dijeron a ella era un festejo íntimo. Ella sabía que iba a una fiesta íntima, a una cena como había ido varias veces. Claramente sabía que eso no estaba permitido“, detalló en declaraciones al programa “Una vuelta más“, que se emite por TN. Además, aclaró que su defendida “tenía permiso para desplazarse”.

El abogado contó que la empresaria y abogada chubutense Stefania Domínguez de 31 años, “está arrepentida” y puntualizó las razones por las que se quedó en el cumpleaños de Yáñez sabiendo que el festejo no era lo correcto.

“Ella me dijo que llegó a la cena y cuando llegó se encontró con que había más gente de lo que ella pensaba. Le dije: ¿Por qué no dijiste me voy porque hay mucha gente? Me miró y me dijo: ‘Escuchame, estaba en Olivos, era el presidente y soy una persona del interior que era la segunda vez que llegaba a Olivos. ¿Le voy a decir al Presidente me voy porque ustedes son muchos?‘”, relató el letrado.

//Mirá también: Fiesta en Olivos: ocho de los once invitados se presentaron ante la justicia para la investigación

Stefanía Domínguez, amiga de Fabiola Yáñez. Web

Para el abogado D’Alessandro, el DNU que marcó las restricciones por la pandemia de coronavirus fue inconstitucional “porque no había una ley del Congreso que lo avalara”. A partir de esto, intentó intentar la defensa de Domínguez, quien se separó del resto de los asistentes para buscar su propia defensa.

“Ella me dijo que todo el mundo sabía que si salía a la calle durante los decretos estaba incumpliendo con el decreto. Lo que ninguno admite es ir preso por eso o tener una condena por eso“, explicó y remarcó: “Si fuera Fiscal, si fuera Ramiro González, ni la imputo”.

La filtración de las imágenes

La chubutense Stefania Domínguez fue apuntada como una de las principales sospechosas de difundir la imagen del festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez. No obstante, su abogado además de negarlo, sostuvo que “la foto se puede saber de dónde viene porque hay trazabilidad digital”.

“La primera foto no sé, no la tenía mi cliente en el teléfono. Sí tengo la teoría de qué pasó acá. Había 10 personas que iban por primera vez a Olivos. Llegaron, se juntaron, tomaron un café, una bebida y se tomaron fotos. Los 10, porque eran 10 amigos. Los diez tienen a la mamá, la tía Tota, un primo, la pareja, etc. Eso lo mandaron, naturalmente“, relató.

Para finalizar, D’Alessandro afirmó que su cliente y Fabiola Yáñez “no están peleadas”. “Ninguno de los que fueron a la cena tiene nada para reprocharle a Fabiola, y Fabiola menos a ellos”, consideró.