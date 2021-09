Mario Ledesma no se guardó su malestar y su bronca con la organización del Rugby Championship. Mostraron la imagen del trofeo del torneo con los capitanes de las selecciones pero Julián Montoya fue el único ausente. La historia de la “maldita foto” sin el representante de Los Pumas.

“Quiero dejar un punto sobre el tema de la foto de los capitanes. Nos sentimos realmente irrespetados. Se suponía que la foto sería esta semana. Primero no podía un equipo, luego el otro, y cuando fue momento de que podíamos hacerlo, nos dijeron que no nos tomaríamos la foto y luego vimos la foto y videos. No pedimos mucho”, comentó el entrenador tras la derrota ante Australia.

Resulta que desde la organización del Rugby Championship quisieron mostrar a los cuatro capitanes de los equipos con la copa del campeonato. No lograron coincidir en sus tiempos y, cuando la foto iba a cancelarse, apareció sin Montoya en ella.

Los capitanes de Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, sin Julián Montoya. (Rugby Championship)

Ledesma siguió con su firme postura. Contó los esfuerzos que tuvieron que hacer Los Pumas tras las complejidades que tuvo el torneo por el coronavirus y sus protocolos para poder continuarlo.

“Lo único que pedimos es que se nos trate justamente y con respeto, lo cual no ocurrió en este caso. No era muy difícil mover eso y respetarnos como equipo, como país. El rugby tiene valores y acá no se respetaron y a nadie parece importarle”, sumó.

La bronca del coach fue lógica incluso para los cronistas australianos que “se enteraron” del error con su anuncio. “Nos dijeron que no iban a tomar la foto, eso se nos comunicó. Pasamos tres semanas en un radio de una hora de distancia. ¿Ahora estamos a 14.000 kilómetros y se toman la maldita foto?”, relató.

Si la decisión se tomó por contratiempos, por desinterés o por un tirón de orejas a Agustín Pichot -en disputa con el presidente de World Rugby, Bob Beaumont- quedó fuera de discusión para Ledesma, que dejó en claro la amargura que Los Pumas se llevaron por la “maldita foto” sin argentinos.

El comunicado de la Unión Argentina de Rugby

“Según lo conversado previamente en función de las limitaciones ligadas a la imposibilidad de estar presentes en Townsville al momento de la sesión fotográfica y al no haber encontrado alternativas entre las partes, se iba a realizar una producción entre los capitanes de Nueva Zelanda y Sudáfrica como anuncio del test número 100. Sin embargo, y para sorpresa de la UAR, fueron publicadas fotos y videos con el capitán australiano. La UAR expresó formalmente su malestar ante la SANZAAR”.