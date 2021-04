María Eugenia Vidal criticó este jueves las nuevas restricciones de Alberto Fernández y dijo que “la prohibición y la agitación del miedo no puede ser la única política que encuentra”.

“Hemos visto medidas improvisadas, sin diálogo con la mayor parte de los gobernadores”, sostuvo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires en diálogo con el canal TN.

Y aseguró que lo más grave es que son “medidas indiferentes con la realidad cotidiana de cada uno de los argentinos”.

“Es la indiferencia de no entender que el lunes hay muchas familias que no tienen con quién dejar a sus hijos porque sus abuelos están encerrados porque no se quieren contagiar porque todavía no le dieron la primera o la segunda dosis”, dijo.

“Yo creo que quien gobierna hoy, en cualquier cargo, no puede darse el lujo de enojarse”, indicó sin dar nombres. “La verdadera grieta hoy es entre la política y la gente”, reflexionó.

Para Vidal, faltan testeos

“Tiene que haber más testeo, en la provincia de Buenos Aires falta testeo. Tiene que haber rastreo de personas que potencialmente se puede contagiar”, sostuvo Vidal.

Y agregó: “La Ciudad lo hace, lo hizo con los docentes, con las personas que volvían de viaje. Tiene que haber aislamiento. En todos los países del mundo la restricción no es la única política”.

“En la escuela no hay un foco de contagio”

Sobre la suspensión de las clases, Vidal aseguró que “en la escuela no hay un foco de contagio”.

“Lo dicen estudios de la Ciudad, del Ministerio de Educación nacional, lo dicen otros ministros de educación y muchos otros países. Tal vez, si la situación se vuelve aún más grave, es una medida que haya que considerar: la última. En la cadena de medidas que hay que tomar considerando las restricciones, la escuela es la última, no la primera”, opinó.