Lionel Messi vuelve a ser noticia. Y aunque esto de por sí pareciera no ser noticia, sí lo es. Y es que el futbolista argentino accedió a brindar una amplia entrevista con la revista France Football.

Lionel Messi junto a Neymar y Kyliam Mbapé. (AP)

La transferencia de Messi al Paris Saint Germain (PSG) todavía resuena en el mercado de pases, más aún por su innegable ligazón con el Barcelona de España, en donde supo brillar como nunca nadie lo hizo para el equipo catalán.

Su llegada a París generó una revolución no solo en los hinchas del PSG, sino en todo el mundo del fútbol, cuando empezar a tejer la idea de que Messi podría “hacer paredes” y marcar goles junto a otros dos astros del fútbol como lo son Neymar y Kyliam Mbappé.

Pero en este sentido, tampoco hay que restarle importancia a la decisión final que Lío tomó para mudarse a Francia, y hay que destacar que la presencia en el equipo de dos de sus amigos y compatriotas como Ángel Di María y Leandro Paredes, tuvieron peso propio para que se produjese este traspaso.

Una nueva nominación

Messi está acostumbrado a lo largo de su exitosa carrera a ser nominado para diversos premios y en su gran mayoría, siempre ganarlos.

En este caso, una vez más fue nominado entre 30 jugadores para competir por ganar el Balón de Oro, aquel galardón que premia al mejor jugador de fútbol del año. En caso de ganarlo, éste podría convertirse en su séptimo Balón de Oro.

En este contexto, la revista France Football publicó una entrevista realizada al argentino en este mes de octubre. En la portada de la revista, donde aparece Messi con una campera del París Saint Germain, el título subraya: “No me equivoqué en venir al PSG”.

La tapa de France Football con la entrevista a Lionel Messi. (France Football)

La entrevista

La revista francesa publicó la entrevista con Messi, en donde él se refirió a, entre otros temas, su relación con Mbappé, la influencia de sus amigos para elegir al PSG, además de mostrar su costado más pasional por la Selección Nacional, con la que recientemente pudo conquistar la Copa América.

Lío dijo en la entrevista: “Después de la Copa América volví a Barcelona. (...) Pensé que todo estaba arreglado, pero cuando llegué a Barcelona me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club, porque el Barça no tenía los medios para extenderme. Cambiaron mis planes”.

En ese sentido, Messi confesó que la noticia le resultó “extremadamente difícil de aceptar”. Y enfatizó: “Los niños iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos a un nuevo lugar. Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme. Fue así y tuvimos que aceptarlo”.

Messi en su época en el Barcelona, junto a su actual compañero de equipo en el PSG, Neymar. EFE

Ante saberse la noticia de la imposibilidad de que Messi continuara jugando en el Barcelona, él contó que varios clubes se pusieron en contacto para contratar sus servicios. Entre ellos, el PSG.

“El París Saint Germain me ofreció la oportunidad de unirme a ellos. Teníamos muchas ganas de venir. El PSG tiene un equipo fantástico, que puede aspirar a ganar muchos títulos, que es mi objetivo para los próximos años”, dijo el astro.

Las presencias de Neymar, Di María y Paredes

“¿Si jugó la presencia de Neymar, Paredes y Di María? Sí. Eso fue una parte importante cuando tuve que tomar mi decisión, porque sabía que iba a aterrizar en un nuevo país y tenía que empezar de cero”, contó Lionel Messi.

Y agregó al respecto: “Saber que tenía amigos en el vestuario me permitió decirme a mí mismo que las cosas me iban a ser más fáciles de adaptar. Y no me equivoqué, porque fue muy fácil de integrar, sobre todo porque hay muchos jugadores que hablan español, como yo, y algunos amigos como Ney, Lea (Paredes) y Fideo (Di María), que me ayudó cuando llegué”.

La presencia de Di María y Paredes fue un aspecto muy importante para que Messi decidiera llegar al PSG. (PSG)

Respecto al técnico que dirige al PSG, el también argentino Mauricio Pochettino, Messi dijo: “La presencia de Pochettino también jugó a favor. Es más fácil que el entrenador venga del mismo país que yo, hablar el mismo idioma, conocerse antes, aunque nunca tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Hizo las cosas más suaves”.

Su relación con Kyliam Mbappé

En su entrevista, Messi habló de una gran cantidad de temas, entre ellos, su relación con el delantero francés, verdugo de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018.

Kyliam Mbappé se convirtió en el verdugo de la Selección Argentina, en el partido de Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018.

“Sinceramente con un jugador como él es fácil llevarse bien. Además, Kylian habla español perfecto, por lo que también tenemos buenos intercambios fuera de la cancha. Facilita las cosas. No pasó mucho desde que llegué, todavía es un poco pronto para sacar alguna conclusión. Pero estoy seguro de que funcionará bien”, contó el argentino.

A su vez, también aprovechó para hacer referencia a su relación dentro de la cancha con Mbappé y Neymar: “Es algo que se pondrá en marcha de forma natural, ya que los partidos los jugaremos juntos. Nos conoceremos con el tiempo. Lo conozco a Ney, hemos jugado muchos partidos juntos. Pasa un poco lo mismo con Ángel (Di María), con quien llevo años jugando en la selección nacional. En cuanto a Kylian (Mbappé), solo han sido unos pocos entrenamientos y algunos partidos los que hemos estado jugando juntos. Cuanto más tiempo pasamos juntos, en el vestuario y en la cancha, será mejor”.

Y cuando fue consultado acerca de cómo moverse dentro de la cancha, Messi respondió riéndose “Eso es trabajo del entrenador”.

Y las risas continuaron cuando le consultaron acerca de la diferencia entre el trío Messi-Suárez-Neymar y Messi-Neymar-Mbappé? Y Messi no dudó: “¡La edad primero!”

Y agregó que “Luis (Suárez) y Kylian son jugadores muy diferentes. Luis es un 9 puro, un delantero delantero, particularmente eficiente en el área y acostumbrado a marcar muchos goles. A Kylian le gusta más tocar el balón. Es un jugador muy poderoso y extremadamente rápido, que te mata si le das espacio y que además anota mucho. Son dos jugadores espectaculares, pero con cualidades muy distintas”.

Y cuando le preguntaron a Messi sobre su adaptación a París, él confesó: “debo admitir que estoy un poco perdido”.

Messi junto a su hijo Ciro. Guacamouly

Aunque recalcó que su adaptación “se produjo muy rápidamente. (...) Desde mi primer día tuve la sensación de que llevaba mucho tiempo en este vestuario, gracias a los que ya conocía y al buen ambiente que reina en el centro de entrenamiento. Ahora realmente quiero jugar con más regularidad”.

Pero destacó que en lo que respecta a la ciudad aún “conocimos muy poco de la ciudad porque todavía estamos en el hotel y nos cuesta movernos. (...) El calendario es muy apretado, quedan muchos partidos. Entonces, todavía no hemos tenido tiempo de descubrir París”.