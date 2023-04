Lali Espósito sumó un accesorio denim a su colección de hallazgos fashion

Todo lo que tiene y luce Lali Espósito, no tarda en volverse objeto de deseo para sus fans. En esta oportunidad, la actriz y cantante pop posó con un nuevo chiche fashion que enamoró por su simpleza: una minicartera denim ultra canchera y trendy.

LA MINI CARTERA DENIM QUE ELIGE LALI ESPÓSITO

Camaleónica en sus looks, siempre busca lo último en materia trendy y esta vez no fue la excepción. Lali lució una pequeña cartera denim que hizo juego con un look total black ideal para salir de noche.

Lali eligió una minicartera denim para salir en Madrid. Foto: Instagram

Esta pieza contiene cierre metálico, hebillas y hasta un porta encendedor en su interior. Ideal para usar de día o de noche, es un accesorio ideal para combinar con colores neutros como lo hizo la cantante.

La cartera denim con hebilla de Lali ronda los 15 mil pesos. Foto: Instagram

De firma nacional, esta cartera ronda los 15 mil pesos y la convierte, en comparación con la colección de carteras de lujo de Lali, bastante más accesible. Una pieza ideal para salir en la noche madrileña como lo demostró la reina del pop.

La cartera denim de Lali es objeto de deseo por ser ultra tendencia. Foto: Instagram

EL BOLSO PRADA DE LUJO DE LALI ESPÓSITO

Otra pieza de Lali que se llevó todas las miradas durante una salida en la noche española fue otra joyita fashion. Se trata de una minicartera de lujo de formato triangular, con adornos brillantes que engalanan cualquier outfit dándole un aire glam y algo rocker. Valuada en 1900 euros, pertenece a sus piezas más preciadas y amortizadas en el 2022.

La cartera Prada que presumió Lali en más de una salida nocturna. Foto: Instagram

Amante de la tendencia en brillos y los looks glam, la estrella pop sigue apostando a las carteras protagonistas para levantar, sobre todo, sus impactantes looks de noche.