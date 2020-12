En Estados Unidos comenzará a aplicar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Desde la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) confirmaron que ya notificaron a los organismos oficiales para que empiecen a ejecutar sus planes de distribución.

El secretario de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, anunció este viernes que la campaña de vacunación en Estados Unidos podría comenzar la semana que viene. “Podríamos encontrarnos con unos 20 millones de vacunados solo en las próximas semanas, hasta un total de 50 millones a finales de enero”, adelantó.

Vacuna contra el coronavirus (Nelson Almeida/AFP) NELSON ALMEIDA / AFP

Este anuncio se da en el marco de que Estados Unidos registrara este miércoles por primera vez desde el inicio de la pandemia más de 3.000 decesos a causa del COVID-19, una cifra nunca vista desde el pasado mes de abril, y en medio de un incremento de las tasas de incidencia de la COVID-19, con una media de 205.601 casos diarios y 2.260 muertes durante la última semana.

Por su parte, Stephen Hahn, comisionado de la FDA confirmó que el organismo trabajará “rápidamente” para aprobar la vacuna, luego del visto bueno del comité de expertos. Además, confirmó que ya dio aviso a los organismos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos para que comiencen los programas de distribución.

Estados Unidos se convirtió así en el quinto país en el mundo en dar el visto bueno a esta vacuna después del Reino Unido, Bahrein, Canadá y Arabia Saudita. Pero la FDA es un organismo de referencia mundial, por lo que se estima que la decisión tendrá impacto en otros países donde se evalúa el tema de la aplicación de la inyección.

En las últimas 24 horas Estados Unidos registró más muertes que las registradas en el Día D y en el atentado a las Torres Gemelas en 2001. Dmitri Lovetsky | AP

La decisión de los expertos

El comité de expertos que evaluó la vacuna de Pfizer/Biontech estuvo compuesto por 30 expertos, desde especialistas en enfermedades infecciosas a prestigiosos profesores universitarios, quienes funcionaban como representantes de los consumidores y otros como delegados de la industria farmacéutica.

Luego de examinar la evidencia disponible se preguntó a los expertos: “¿Los beneficios de esta vacuna, superan a los riesgos para el uso en individuos mayores de 16 años?” 17 votaron que sí, 4 que no y uno se abstuvo.

La decisión de este panel llegó luego de un precedente auspicioso que eran los resultados completos de un enorme ensayo clínico que se publicó este jueves en The New England Journal of Medicine, la revista médica más reconocida estadounidense. Esta publicación estima que los resultados confirman un “triunfo” del inmunizante, que presenta 95% de efectividad sin problemas serios de seguridad.

En este contexto, el presidente electo Joe Biden calificó de “luz brillante” la aprobación de la vacuna de parte de los asesores de la FDA. “Ayer marcó otro hito trágico y evitable en nuestra lucha contra Covid-19, pero esta noticia es una luz brillante”, manifestó el mandatario electo. “Agradezco a todos los científicos, investigadores y expertos en salud pública que lo hicieron posible”, añadió.