El precio futuro de la soja registra un salto histórico este martes en el Mercado de Chicago, donde creció 6 dólares y rompió la barrera de los 600 dólares -601 para mayor exactitud-, lo que representa un 92% más de lo que cotizaba la oleaginosa hace un año atrás, cuando llegaba a los 313 dólares.

Los futuros de la oleaginosa en las posiciones más cercanas se ven “impulsados por la activa demanda externa por el poroto norteamericano”, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La soja rompió la barrera de los 600 dólares. Junta de Comercio de Chicago

En ese marco, el aceite de soja operaba a US$ 1.457,2 y la harina se sostenía en US$ 489,9 por tonelada para mayo, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, pactados en mayo del año pasado.

El maíz, por su parte, ganaba US$ 0,8 hasta US$ 295,3 la tonelada (precio comparable al de 2013 y 148% más elevado que el de fines de abril del año pasado).

El valor del trigo, en tanto, registraba una caída de US$ 0,7 hasta US$ 273,6 la tonelada, es decir, 61,8% más que ocho meses atrás, en ?una jornada lideradas por compras de los fondos de inversión?, concluyó la entidad rosarina.

Con información de Télam.