Patricia, la madre de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada en Rojas, se mostró “muy conforme” con la reunión que mantuvo esta tarde en su domicilio con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y agradeció a toda la gente que marchó en reclamo de justicia para su hija.

”Estoy muy conforme, super conforme con lo que dijo, con lo que hizo (el ministro). Gracias a la gente”, señaló la mujer tras el encuentro que terminó alrededor de las 19.20, mientras un grupo de manifestantes aguardaba a metros de la vivienda.

El ministro aseguró después de la reunión que “el femicidio es un tema que en la Argentina” hay que “rever” porque “los resultados no son los mejores”, y opinó que “la Justicia debe abordar” esa problemática “de otra forma”.

”El femicidio es un tema que en la Argentina tenemos que rever, porque tenemos las mejores legislaciones, más modernas y sin embargo los resultados no son los mejores, eso quiere decir que están fallando situaciones que estamos estudiando”, dijo a la prensa Berni luego de salir de la casa de Patricia, madre de Úrsula.

El titular de la cartera de Seguridad de la provincia de Buenos Aires expresó que “la Justicia debe abordar” la problemática de los femicidios “de otra forma”, ya que consideró que “hay una mirada equivocada de cómo entender esta situación”.

Respecto de Matías Ezequiel Martínez (25), el oficial de la Policía bonaerense detenido por el femicidio, Berni señaló que “no estaba cumpliendo ninguna función, estaba apartado, no tenía su arma reglamentaria, no estaba trabajando, estaba con una carpeta psiquiátrica”.

Úrsula Bahillo fue asesinada por su expareja Matías Ezequiel Martínez. (Foto: Clarín)

”Ante una carpeta psiquiátrica después aparecen las inimputabilidades, o sea que aduciendo que estaba en un estado psiquiátrico no sabía lo que hacía”, dijo el ministro y agregó que harán todo lo que tengan “que hacer” para colaborar en la causa.

Por último, sobre la reunión con Patricia, la madre de la víctima, Berni indicó: “Estamos ante una situación muy dolorosa, no es una situación cómoda, era mi obligación venir y compartir con la madre algunos cuestionamientos o algunas dudas que tenía, para que todas las dudas que tenga podérselas aclarar.”

Mientras la reunión tenía lugar, cientos de vecinos marcharon esta tarde desde la plaza central de Rojas hasta la seccional local en reclamo de justicia y en repudio a los incidentes producidos anoche con la Policía en una primera manifestación.

El caso es investigado por el fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, y la ayudante fiscal local, Nora Fridblatt.

Marcha por Úrsula Bahillo la joven asesinada en Rojas - Clarín Clarín

El propio fiscal Terrón dijo esta tarde a Télam que todo indica que se trató de un femicidio en el que hubo “alevosía y premeditación” por parte del asesino. Los instructores judiciales ordenaron analizar los teléfonos celulares de la víctima y el acusado hallados en la escena del crimen para ver la mensajería y saber, entre otras cuestiones, cómo llegaron ambos hasta la escena del crimen.