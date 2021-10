Juan Ignacio Chela contó que fue operado por aneurisma cerebral, programada hace un tiempo. Dejó un mensaje de tranquilidad para sus seguidores en redes sociales.

//Mirá también: Tomás Etcheverry y una gira de terror por Europa: fue detenido, deportado y contrajo coronavirus al regresar al país

El entrenador de Diego Schwartzman mencionó que le “colocaron dos stents” como parte de la cirugía. Además, sumó: “Ya estoy recuperándome en casa”.

El mensaje de Juan Ignacio Chela en sus redes sociales.

//Mirá también: Rafael Nadal y su futuro en el tenis: “No sé cuándo volveré a jugar”

El “Flaco” le trasladó tranquilidad a sus seguidores dejando en claro que la operación “salió bien” y le agradeció explícitamente al neurocirujano que lo operó.

El mensaje de Juan Ignacio Chela tras su cirugía

“Hola a todos!!! Les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien. Ya estoy recuperándome en casa.

Quiero agradecer a Pedro Lylyk (neurocirujano) a todo su equipo y a todo el personal de la clínica Sagrada Familia por su profesionalismo y calidez. Nos vemos pronto. Saludos, Juan”.