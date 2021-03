Las más reconocidas figuras de la música tendrán su noche especial este domingo, cuando se entreguen los premios Grammy. En esta ocasión, y considerando que continúan los protocolas a causa de la pandemia, el evento será virtual. En este orden, tendrán tanto actuaciones en vivo como otras pregrabadas.

Los organizadores contarán con las actuaciones de los grandes de la música para atraer a los televidentes a un espectáculo parcialmente virtual. En Argentina, se podrá ver por TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original), desde las 22 horas.

Entre las figuras se lucirán la estrella del reguetón Bad Bunny, así como Cardi B, Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, Harry Styles, la banda surcoreana BTS y el rapero DaBaby, en una ceremonia que tendrá al comediante Trevor Noah como anfitrión.

En cuanto a las nominaciones, la lista está encabezada por Beyonce, con nueve, y la siguen Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch, con seis cada uno.

Los críticos apuntan a que Lipa podría destacarse, por el éxito que obtuvo con su álbum disco bailable, aún cuando el contexto no era animado. Argumentan que la artista tomó un riesgo y con indiscutible éxito.

Sin embargo, Beyonce pareciera ser la favorita. Cabe mencionar que viene de perder en varias categorías, lo que provocado importantes debates. En esta oportunidad, su tema “Black Parade”, presentado en el marco de las protestas en contra del racismo disputará los honores de Grabación y Canción del Año.

Por su lado, Taylor Swift lleva cinco años sin obtener un Grammy. Sus nominaciones llegan por su trabajo en el álbum de cuarentena “Folklore”, un éxito comercial y de crítica.

El rapero Ricch también se muestra como un fuerte candidato. Entre otros, espera obtener el premio a Canción del Año por su éxito “The Box”.

Brittany Howard, a medio camino entre el rock y el blues --y quien es más conocida como la voz líder de la banda Alabama Shakes--, compite en cinco categorías después de lanzar su primer álbum en solitario, “Jaime”.

Howard está entre los principales contendientes en las categorías del rock, que por primera vez en la historia de los Grammy están dominadas por mujeres. También compiten la gran triunfadora del año pasado, Billie Eilish, así como Post Malone, Justin Bieber y el rapero DaBaby.

Pero Megan Thee Stallion, la reina del verano con su éxito “Hot girl summer”, promete ser la sensación. Compite este año por primera vez y sumando cuatro nominaciones, entre ellas la de Mejor Artista Nuevo. El remix con Beyonce de su popular canción “Savage” compite en varias categorías, incluida Grabación del Año.

También busca el trofeo al Mejor Artista Nuevo Phoebe Bridgers, la artista indie californiana que es una de las mujeres que lideran la pugna en las categorías de rock.

Este año, la polémica viene de la mano de The Weeknd, que prometió que dejará de someter su música a la consideración de la Academia de la Grabación que organiza los premios luego de que, sorprendentemente, no recibiera una sola nominación a pesar de haber tenido un gran año comercial. La superestrella canadiense sigue así los pasos de artistas como Frank Ocean y Drake, que le han dado la espalda a una institución que, según ellos, no premia en la misma medida a los artistas negros ni mujeres.

En otro orden, el pasado viernes por la noche, MusiCares, el brazo filantrópico de la Academia de la Grabación que se enfoca en ayudar a los miembros de la industria de la música con problemas de salud, mental y financieros, celebró su evento anual de recaudación de fondos con estrellas como Elton John, quien participó por Zoom para la causa. La misión de este año se siente más urgente”, dijo la leyenda británica sobre la gala normalmente lujosa, pero que esta vez tuvo que celebrarse en línea.

Ringo Starr, Mick Fleetwood, Shakira, Bonnie Raitt y Gloria Estefan estuvieron entre las estrellas que pidieron donaciones luego de que la industria cayera en caída libre en el año de pandemia.

Con información de AFP.