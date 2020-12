En una charla casual con médicos, durante la inauguración de la campaña de vacunación contra el coronavirus con la rusa Sputnik V, el ministro de Salud Ginés González García admitió que el Presidente “está nervioso” por la falta de papeles que respalden la seguridad de la inoculación en mayores de 60 años.

“Lo que quiere el Presidente con vacunarse es generar confianza. Es lo que quiere él. Y ahora está nervioso porque no llegan los papeles del estudio. El estudio es el mismo, lo que pasa es que el número de casos de más de 60 años es mil y pico y quieren ampliarlo un poquito más. Pero salió con la misma efectividad, con el mismo nivel de anticuerpos. Salió muy bien”, dijo el ministro en una charla de pasillo en el Hospital Posadas.

“El Presidente quería venir acá a vacunarse. Y después decidió que hasta que no pueda vacunarse no quería hacer ninguna imagen con esto”, dijo también González García este martes. “Yo también, yo me voy a vacunar cuando me toque”, agregó.

De la ceremonia de inauguración de la campaña participó también la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, entre otros funcionarios. Otro comentario del ministro, aparentemente en broma, llamó la atención de los presentes.

Charlando con los primeros vacunados Francisco Traverso, médico de terapia intensiva, y con Flavia Loiacono, médica terapista, dijo: “Che, cualquiera que se desmaye, ya saben. Si necesitan un médico, no cuenten conmigo”.

Francisco Traverso, médico UTI, y Flavia Loiacono, médica terapista, los primeros médicos en recibir la vacuna Sputnik V. Clarín

Los dichos de Ginés sobre el “nerviosismo” del Presidente llamaron la atención y alimentaron las sospechas sobre la efectividad de la Sputnik V en mayores de 60. Las dudas comenzaron hace varios días, cuando el propio presidente ruso Vladimir Putin dijo que no se vacunaría aún porque “no estaba recomendada para mayores de 60 años”.

Recién el pasado sábado el Gobierno de Rusia autorizó la vacunación con la Sputnik V de personas mayores de 60 años. “El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus”, dijo Mijaíl Murashko, ministro de Sanidad, a la televisión pública rusa.

Sin embargo, aún no llegan a Argentina los “papeles” técnicos a los que se refería Ginés.

La Sputnik V mostró una eficacia del 91,4% en el último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos, datos que, según el Centro Gamaleya, “permiten afirmar con seguridad que (Sputnik V) es altamente eficaz y totalmente segura para la salud”.