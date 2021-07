El gol anulado a Boca durante su encuentro con Atlético Mineiro, en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores, mantendrá las discusiones futbolísticas caldeadas durante toda la semana. Mucho más ahora, que en un video se ve claramente como el referí colombiano, Andrés Rojas, dialoga con sus colegas del VAR.

//Mirá también: Copa Libertadores: Boca empató 0-0 con Atlético Mineiro en la ida de los octavos de final

En dicho intercambio, el árbitro manifiesta: “Estoy escuchando: gol confirmado”. Sin embargo, los jugadores del equipo brasileño, con el ex River Nacho Fernández a la cabeza, se negaron a sacar del medio, y terminaron logrando que Rojas vaya a la cabina del VAR a revisar la jugada.

“Me ocurrió algo que nunca me pasó: el árbitro les dijo cinco veces que jueguen, que jueguen, que jueguen y no sacaban del medio. No entiendo”, comentó el jugador xeneize Carlos Izquierdoz.

“También me cobra que la pelota estaba en movimiento en una jugada que juego largo y queda Pavón prácticamente mano a mano con el arquero y la corta. Después le consulto por la jugada y me amonesta”, agregó Izquierdoz.

En las imágenes se ve como Rojas señala la mitad de la cancha, el gesto evidente de gol confirmado. Pese a haber ratificado su decisión inicial, terminó yendo a la pantalla para revisar la jugada unos segundos después.

//Mirá también: Boca-Mineiro: el VAR hizo estallar los memes en las redes

Lo que estaba en duda era una supuesta infracción de Norberto Briasco y, luego de que tanto él como el resto de las personas en el campo observaran el toque del jugador en reiteradas oportunidades, finalmente se decidió anular el tanto.