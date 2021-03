El estadio Maracaná, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol, fue inaugurado el 24 de junio de 1950, albergó la final de la Copa del Mundo de aquel año, así como el encuentro del torneo en 2014, que tuvo a Alemania y Argentina como protagonistas.

Este martes, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó un proyecto de ley que rebautiza a la sede con el nombre de “Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé”. Esto corresponde a hacer un homenaje en vida a uno de los más grandes deportistas que ha dado el país y de la historia junto a Diego Armando Maradona.

“Este es un homenaje digno a un hombre que es reconocido en todo el mundo por su legado en el fútbol brasileño y los correspondientes servicios prestados a nuestro país”, expresa el documento, el cual deberá tener la sanción del gobernador del estado, Wilson Witzel. No obstante, la medida fue criticada por familiares de Mario Filho, historiadores, sectores de la prensa y partidos políticos.

Por su parte, el Partido Socialismo y Libertad fue uno de los que manifestó su rechazo a la iniciativa. “Mario Filho fue un periodista no sólo comprometido con la democracia sino también muy actuante en el área deportiva. No puedo negar que me duele imaginar el cambio del nombre”, alegó el diputado Flavio Serafini, legislador del PSOL, durante el debate.

Mario Filho, nacido el 3 de junio de 1908 en Recife, fue considerado como impulsor del periodismo deportivo en el país. Este es uno de los motivos por los que el Maracaná, aunque más conocido de esta forma, lleva su nombre.

Él utilizó sus influencias en los medios para convencer a los gobernantes, allá por fines de la década del ’40, para que sea la arena sea la más grande del planeta. Además, defendió que la misma fuera construida en el barrio donde hoy se encuentra y no en las afueras de la ciudad, donde originalmente estaba planeado que esté.

Sin embargo, el autor de la ley, André Ceciliano, alegó que el complejo deportivo que alberga el estadio Maracaná, que incluye el gimnasio Maracanazinho, el parque acuático Julio Delamare y la pista de atletismo Célio de Barros, mantendrá su nombre.