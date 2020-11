Débora Plager, periodista política y de actualidad de gran peso en los medios y panelista de Intratables, también conduce los domingos por la noche junto Alejandro Fantino “Living in América”, decidió cambiarse el corte de pelo y esta actitud desembocó en una anécdota muy divertida.

En los últimos días visitó como invitada el programa de la medianoche “Estelita en Casa”, conducido por el personaje homónimo de Jey Mammon, producido por Jotax.

Todo comenzó cuando explicó la polémica frase de el ex juez Norberto Oyarbide cuando la “acusaba” de haberlo visitado para conseguir información de una causa caliente. “Alguna vez lo fui a ver por una investigación periodística para Canal 9, pero no eran causas tan picantes. Creo que me confundió con otra periodista rubia que lo consultaba seguido” aclaró ella, y aunque no nombró a su colega Estelita lo dejó bien en claro: “Debe ser Mercedes Ninci”.

En ese momento, Débora confesó. “A veces me confunden con ella, es verdad. ¿Pero sabés lo que me pasa desde que me corté el pelo? En la calle me confunden con el Pollo Sobrero”. Estelita no pudo aguantar la risa y ella insistió: “Sí, al Pollo, y bueno, si te fijas bien somos un poco parecidos, por el pelo rubio, lacio y largo”.

El Pollo Sobrero acaba de cumplir 59 años y el combativo líder sindical del Ferrocarril Sarmiento disfruta con orgullo de una singular y frondosa melena, que se conserva platinada a pesar del paso del tiempo.

Un pelo que mantiene muy bien cuidado a base de distintos tratamientos de iluminación. Sobrero está separado y es padre de cuatro hijos y en el caso de Débora ella convive hace una década con José Luis Rodríguez Pagano, su ex jefe en “Radio 10″, donde lo conoció.