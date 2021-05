Colombia ya se bajó de la organización de la Copa América que comenzará el próximo 13 de junio. Y ahora el Gobierno bonaerense dijo que es un momento “inoportuno” para hacerla y pidió la postergación.

Es que la competencia sudamericana llega a días de que el presidente Alberto Fernández dictó un nuevo confinamiento estricto de nueve jornadas, justamente, por el aumento sostenido de los casos de coronavirus en nuestro país.

En diálogo con “El Destape Radio”, Nicolás Kreplak comparó la postergación de las PASO y las elecciones generales con la idea de tomar una decisión similar con la competencia continental. “Si lo decimos para las elecciones, cómo no lo diríamos para una copa, más allá de que son menos personas y se pueden hacer protocolos muy buenos”, dijo el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Nicolás Kreplak junto a Daniel Gollan, ministro de Salud bonaerense.

“Son momentos especiales y hay veces que las organizaciones que son más grandes que el país imponen reglas homogéneas para todos. Quizás no siempre se pueda. Puede que sea un problema, puede que no lo sea. Es complejo el asunto. En algunas competencias deportivas nos está faltando poder entender, y no intentar sostener a toda costa, lo que estamos viviendo”, explicó.

Este fue un dardo que fue lanzado indirectamente hacia la Conmebol, organizador del torneo. Por caso, mientras que el fútbol argentino paró su actividad por el nuevo decreto presidencial, el ente sudamericano no suspendió los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que se disputarán esta semana.

“Quizás si se pospusiera un par de meses podría ser mucho más simple, hoy estamos en pleno invierno. Hay un automatismo en algunas tomas de decisiones, como si estuviéramos viviendo un contexto normal”, propuso Kreplak.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. (EFE)

E insistió: “No es que no queremos jugar la copa o que no se haga en nuestro país, pero puede ser un momento muy inoportuno. En primavera podría ser un mejor momento”.

En línea con Daniel Gollan y Alberto Fernández

La postura del funcionario bonaerense coincide con la mirada de Daniel Gollan, ministro de la Provincia, quien se opuso al funcionamiento del fútbol cuando se detectó que River había sufrido una explosión interna de casos de coronavirus en su plantel en la previa al Superclásico con Boca.

“No entiendo realmente cómo puede ser que cinco jugadores estuvieran ya en condiciones de contagiar jugando un partido de fútbol y al otro día den positivo. Me parece que se está jugando a un riesgo que no tiene mucho sentido”, advirtió tras la victoria del “Xeneize”.

A su vez, sobre la Copa América, Alberto Fernández dijo: “Esta sería una Copa América para la televisión, eso hay que decirlo. En esos términos estaríamos dispuestos a cumplir con el compromiso asumido. El resto depende de cómo evoluciona todo y qué va a hacer también Colombia”.

De todas formas, en comunicación con C5N, el presidente agregó: “Fuimos consultados y dijimos que sí (sobre la realización de la Copa América). Con todos los cuidados”.