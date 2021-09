Este jueves 30 de septiembre, muchos smartphones tanto iPhone como Android y otros dispositivos -como consolas de videojuegos y ordenadores- dejarán de tener acceso a internet. Esto se debe a que la compañía que emite los certificados que encriptan las conexiones entre los dispositivos e Internet dejará de brindar soporte a un protocolo que va a quedar fuera de servicio.

Sin embargo, no es motivo para alarmarse ya que tiene solución y no afectará a todos los dispositivos. En principio, quienes tengan dispositivos antiguos o no actualizados son quienes podrían verse afectados por este ‘apagón de Internet’.

A qué sistemas afectará el apagón de internet

Ordenadores con Windows XP SP3 o anteriores.

Ordenadores con macOS 10.12.1 (versión del 2016) o anteriores.

Dispositivos con iOS 10 o anteriores.

Ordenadores con Ubuntu 16.04 o anteriores.

Dispositivos Android 2.3.6 y anteriores.

Si tengo uno de estos dispositivos, ¿cómo evito quedar sin internet?

La solución es renovar los controladores. Sin embargo, algunos dispositivos más antiguos ya han perdido el soporte y no cuentan con actualizaciones, y otros simplemente no están diseñados para actualizarse. Estos equipos directamente serán víctimas del apagón.

¿Por qué caducan los certificados?

Existen autoridades de certificación (conocidas como CA, por sus siglas en inglés) públicas y privadas que se encargan de validar la seguridad en las conexiones de dispositivos con internet.

Como medida de protección, los certificados vienen con una fecha de expiración y son esas autoridades las que se encargan de renovarlos o revocarlos.