Hace pocos días se celebró el “Día Mundial de las Abejas”, una fecha que busca resaltar la gran labor que realizan estos pequeños polinizadores y Angelina Jolie decidió unirse con un homenaje especial para llamar la atención del mundo.

Tengamos en cuenta que el declive o la desaparición de los polinizadores puede comprometer la seguridad alimentaria y la conservación de muchos ecosistemas.

“Las decisiones que tomamos y las cosas que hagamos en los próximos 10 o 20 años marcarán o romperán la forma en que podemos vivir en este planeta”, explicó la actriz, quien posó durante 18 minutos con el cuerpo cubierto de abejas.

Angelina Jolie tuvo que estar tres días sin bañarse para lograr la postal. (Foto: National Geographic)

La foto fue tomada por el fotógrafo Dan Winters para National Geographic y para lograrla, Jolie tuvo que estar tres días sin bañarse. “Fue maravilloso sentirse tan conectado con estas hermosas criaturas”, expresó Angelina sobre la peligrosa producción, de la cual salió ilesa y donde cientos de abejas recorren su cuerpo.

“Tengo seis hijos y están sucediendo muchas cosas. No sé cómo ser ‘perfecta’ en nada. Entonces, si podemos ayudarnos mutuamente para decir: ‘Este es un camino a seguir, simple, y esto es algo que puedes hacer con tus hijos’”, explicó la ex de Brad Pitt.

“No creo que mucha gente sepa el daño que está haciendo. Muchos simplemente están tratando de pasar el día” y “Quieren hacer el bien. No quieren ser destructivos. No saben qué comprar. No saben qué usar. Así que creo que parte de esto es querer ayudar a que sea simple para todo el mundo, porque lo necesito”, concluyó.

Angelina Jolie busca generar conciencia sobre las abejas

La foto de Angelina Jolie ha generado que muchas personas comiencen a hablar o a tener interés sobre las abejas y otros polinizadores.

Las abejas están en peligro de extinción. (AP/Archivo).

Es que cada vez hay menos abejas silvestres, entre otros insectos que son necesarios para la vida en la Tierra. Es que sin animales que lleven polen de una flor a otra, muchas plantas desaparecerían. Y con ellas, se irían también las funciones que realizan.