Este miércoles finalmente Argentina superó los 100 mil muertos por coronavirus desde que comenzó la pandemia, y el presidente Alberto Fernández dijo este jueves que que ese es un número que “duele mucho” en el gobierno nacional, aunque advirtió que “hay quienes” utilizan esa cifra para “hacer sus negocios y dividirnos”.

En este sentido, el presidente Fernández remarcó que “estamos sufriendo mucho” por el COVID-19. A lo que agregó: “Todos nosotros sufrimos cuando hubo un muerto, no necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en cinco días de duelo porque llegamos a un número de muertos que nos duele mucho”.

“Para nosotros no es intrascendente que eso pase, pero tampoco es un negocio, porque hay quienes con esas muertes negocian, hacen su propio negocio, el de dividirnos, el de ponernos en veredas enfrentadas”, aseguró el mandatario, al encabezar un acto en el partido bonaerense de Presidente Perón para inaugurar una planta de tratamiento cloacal de AySA.

“Recuperemos nuestra dignidad, somos un pueblo maravilloso, que fue capaz de reconstruirse mil veces ante tragedias enormes. Nos recuperamos ante procesos inflacionarios, nos recuperamos ante un genocidio, vamos a recuperarnos de esta pandemia y le vamos a ganar a la pandemia, y le vamos a ganar apurando al máximo el proceso de vacunación que estamos llevando adelante porque estamos seguros de que esa es la puerta de salida y está muy cerca”, convocó Fernández.

Críticas contra Mauricio Macri

En otro tramo de su discurso, el presidente Fernández volvió a apuntar contra Mauricio Macri, su predecesor en el cargo, aunque evitó nombrarlo explícitamente.

“Alguien me dijo, cuando la pandemia empezó: ‘No hagas nada, deja que todo ocurra, que se van a contagiar igual, que se mueran los que tengan que morir’. Yo no me quedé con esa idea, hice todo el esfuerzo con todos los que estamos acá, primero, para poner la salud en el lugar que corresponde, porque la salud había sido degradada”, enfatizó Fernández.

