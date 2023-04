Así está hoy Madeline Zima, la pequeña “Grace” de La niñera

La serie La niñera fue éxito rotundo en los años ‘90 y todavía es emitido por varios canales alrededor del mundo. Hoy en día sus protagonistas todavía son recordados por los icónicos personajes que interpretaron, aunque los años pasaron y algunos se ven irreconocibles, como es el caso de la pequeña “Grace Sheffield”.

Madeline Zima, la pequeña Grace de La Niñera

La actriz estadounidense Madeline Zima fue quien dio vida a esta niña. Actualmente tiene 35 años y una extensa carrera. Aquella pequeña que debutó en televisión en 1993 creció y se transformó en una mujer que no le esquivó a los papeles jugados.

Qué fue de la vida de Madeline Zima luego de La niñera

Luego de La niñera, Madeline Zima actuó en las películas The Secret Path y Lethal Vows de 1999. A principios de la década de 2000 interpretó a “Lucille Ball” de adolescente en la película Lucy. Un año más tarde fue una de las hermanastras malvadas de Hilary Duff en “Una Cenicienta moderna” y protagonizó la comedia independiente Stuck del 2014, entre otras películas.

Antes y después de Zima.

También tuvo experiencias en distintas series, de hecho muchos la conocen por su intervención en la serie Californication, donde resaltó por su papel de “Mia Lewis” en el 2007, teniendo que filmar escenas de sexo explícito.

Así luce Zima hoy. Foto: Instagram.

En 2018 hizo su debut como directora en el cortometraje Warm Human Magic, que también escribió y produjo. “Literalmente tuve que hacer una audición para cada uno de los trabajos que conseguí; nunca nadie me dio nada”, declaró en una oportunidad Zima.

En esta escena de "You" interpretó a una dominatrix. Foto: (Foto: Captura "You")

Luego, en 2019 apareció en la serie de Netflix, You. Aunque su papel fue breve, es una escena que llamó la atención de los fanáticos, ya que, fue una de las pocas mujeres que logró dominar a Joe, el protagonista, cuando él irrumpió por error en su casa.

Una de las fotos más recientes de Zima en su cuenta de Instagram. Foto: (Foto: Web)

A diferencia de otras estrellas, la actriz no es exactamente una adepta a las redes sociales. Aunque posee una cuenta de Instagram, no la usa para mostrar sus looks o actividad cotidiana, sino que prefiere compartir con sus seguidores cuáles son los libros y películas que recomienda, además de algunos adelantos de sus trabajos, frases y dibujos. Sin embargo, ha hecho alguna excepción para mostrarse paseando o tomando sol.