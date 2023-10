Fotos, videos y escándalo: quién es Sonia Pellizzari, la exempleada “hot” de La Plata

Años atrás se desató un verdadero escándalo en La Plata luego de que una empleada municipal denunciara que fue despedida de su cargo por subir videos eróticos a Internet. Por aquel entonces salió a la luz la historia de Sonia Pellizzari, quien tenía dos trabajos: uno como inspectora de Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata; y otro como modelo webcam.

Luego de la viralización de sus videos eróticos fue desplazada de su cargo. Sin embargo ahora volvió al ojo público tras ser detenida por la Policía Bonaerense en el marco de una redada contra una banda de dealers.

Sonia Pellizzari, la "empleada hot" de La Plata. (Instagram)

Cómo fue el escándalo de Pellizari en el Municipio de La Plata

“Alguien se enteró que también trabajo como modelo web cam y por eso el despido. Alguien con muy mala intención acercó a las autoridades un video mío de un minuto que es muy difícil de conseguir, no es un video viral”, aseguró Pellizari por aquel entonces, cuyo despido se hizo efectivo el 1 de mayo de 2019.

Desde el Municipio informaron que Sonia "se ausentó 19 veces sin ningún tipo de justificación", pero ella lo desmintió: "Es una mentira que ellos ahora salieron a decir para justificar el despido porque si esa hubiera sido la causa debería haber estado en la nota de despido así como también cuando yo fui a pedir que me expliquen los motivos también me dijeron que era por el video".

Sonia Pellizzari, la "empleada hot" de La Plata. (Instagram)

“Hace 2 años que encontré o me encontró una profesión que puedo vivir de eso y sentir que no estoy trabajando. Y nadie me puede quitar el placer de hacer lo que me gusta. Me pagan para que me divierta”, escribió “Sweetmia” en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores y suele subir fotos y videos “hot”.

Los posteos de “Sweetmia” en Instagram

Sonia Pellizzari, la "empleada hot" de La Plata. (Instagram)

