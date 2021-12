Por más de 300 personas aisladas en la localidad de Balnearia, por un brote de Coronavirus de cepa Delta, sonaron todas las alarmas sanitarias, con buena reacción, las autoridades a cargo de la localidad pudieron, hasta el momento, contener el avance del virus.

En el canal C2N.tv emitieron un programa especial sobre la situación de la región, en donde prestigiosos doctores pudieron llevar a los televidentes, información seria y de mucho valor.

Hugo Pizzi, en C2N.tv

El primero en exponer su conocimiento fue el Dr. Hugo Pizzi, infectólogo: “Lo que sucede en Europa, es el preludio de lo que puede pasar en el país, yo siempre invito a los periodistas a que piensen lo siguiente: si usted tiene a Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza, que es lo más perfecto que hay, tienen una infraestructura muy superior a la nuestra y la cultura cívica de sus habitantes también es muy superior, están en un estado de alarma total, que nos puede pasar a nosotros si viene la cepa delta con tanta fuerza para acá”, detalló Pizzi.

También se refirió a la descripción de la cepa Delta: “Es la más contagiosa de todas, supongamos que yo estoy enfermo y paso a saludarlos, no los toco, no levanto mi vos, no soy vehemente, solo dijo: ¿buen día , como están?. 35 segundos y ya están contagiados” sentenció el infectólogo.

La ola en Europa comenzó, con los niños porque no estaban vacunados, entonces Suiza por ejemplo, tuvo que cerrar las escuelas de las ciudades más importantes del país: “Imaginen que puede pasar en este país, con la pobreza que hay, la falta de empatía, falta de educación, con la falta de solidaridad, porque convengamos que hubo muchos que nos hicieron mucho daño, desde el primer día nunca colaboraron”, destacó Hugo Pizzi.

Luego de la entrevista con el Dr. Pizzi, tuvo oportunidad de exponer el Dr. Cristian Beccaria, con su experiencia como inmunólogo pudo destacar la importancia de las vacunas, el efecto de no estar vacunado y algunas características sobre la cepa Delta: “Esta variante tiene la particularidad de acumular muchas mutaciones, que modifican tres parámetros fundamentales para entender la epidemiologia de estos virus, primero la transmisión, segundo la severidad y tercero la eventual evasión inmunológica, es decir si estamos protegidos ante una reinfección cuando estamos vacunados o cuando recibimos la infección naturalmente, la variante Delta tiene una capacidad de transmisión muy alta, seis veces mas que la original. Y se produce una explosión de casos en los lugares donde no hubo vacunación”, explicó Beccaria.

En este caso como la mayoría de la región esta con la vacunación completa, si bien esta variante disminuye la eficacia, están protegidos.

VER VIDEO COMPLETO https://www.facebook.com/C2N.TV/videos/284808136925482/