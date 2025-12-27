Qué dicen los expertos sobre las personas que se despiertan entre las 2 y las 4 de la madrugada

Los expertos regularmente estudian los efectos de las principales afecciones que tienen las personas a la hora de desarrollar una tarea diaria. En ese sentido, ahora se conoció un estudio psicológico que explica por qué las personas se despiertan durante la madrugada.

Despertar en medio de la noche es una experiencia compartida por un alto porcentaje de adultos, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana. Este fenómeno, que genera inquietud y afecta la calidad del sueño, ha sido objeto de análisis por parte de instituciones de referencia como la Cleveland Clinic y la Sociedad Española de Sueño. Los informes de estas organizaciones indican que comprender los motivos detrás de estos despertares ayuda a reducir la preocupación y permite adoptar estrategias más efectivas para recuperar el descanso.

Las investigaciones recientes en neurociencia y psicología del sueño han destacado que los despertares nocturnos responden a una combinación de factores biológicos, emocionales y conductuales. El Instituto de Neurociencias Aplicadas y la National Sleep Foundation han documentado cómo el ciclo del sueño se regula por mecanismos complejos que interactúan con el estilo de vida, el estrés y los hábitos diarios. Disponer de esta información resulta fundamental para quienes buscan mejorar la calidad del sueño y evitar interrupciones frecuentes.

Los ciclos del sueño y la actividad cerebral nocturna explican por qué ocurren estos despertares, según expertos en neurociencia y psicología.

Por qué las personas se despiertan durante la madrugada

El ciclo nocturno del sueño se compone de varias fases, desde el sueño ligero hasta el profundo y la fase REM, que se suceden en intervalos de aproximadamente 90 minutos. Los expertos del National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) explican que los despertares entre las 2 y las 4 de la madrugada suelen coincidir con la transición entre estas etapas, en particular al pasar del sueño profundo al REM. Durante estos momentos, el organismo está fisiológicamente más predispuesto a despertar, sobre todo en individuos con sensibilidad elevada a estímulos ambientales o con patrones de sueño fragmentados.

Diversos estudios, como los publicados por la Asociación Americana de Psicología (APA), subrayan que el estrés y la ansiedad constituyen causas emocionales frecuentes de estos despertares. Los pensamientos intrusivos y las preocupaciones, especialmente en períodos de alta presión, pueden activar el sistema nervioso y dificultar la consolidación del sueño profundo. Según las guías de la APA, este fenómeno suele intensificarse en la franja horaria mencionada, cuando el cerebro se encuentra en una transición natural entre fases de descanso.

Adoptar hábitos saludables y técnicas de relajación puede ayudar a reducir las interrupciones del sueño y mejorar el bienestar.

Ritmos biológicos y hábitos que afectan el sueño

El reloj biológico, conocido como ritmo circadiano, regula procesos fundamentales como la producción de melatonina y cortisol. La European Sleep Research Society ha documentado que la melatonina favorece el sueño durante la primera parte de la noche, mientras que el cortisol comienza a incrementarse en la madrugada para preparar el organismo para el despertar. Alteraciones en estos ritmos, motivadas por factores como el consumo de cafeína, cambios de horario o exposición a luz artificial, pueden aumentar la probabilidad de despertares nocturnos.

Los hábitos de vida también desempeñan un papel relevante en la continuidad del sueño. La National Sleep Foundation recomienda evitar bebidas estimulantes y el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, así como mantener rutinas de descanso regulares. Técnicas como la meditación, la respiración profunda y la reducción de la exposición lumínica son aconsejadas para minimizar interrupciones del sueño. Además, especialistas en terapia cognitivo-conductual, como los del Instituto del Sueño AdSalutem, han demostrado la eficacia de intervenciones psicológicas para reducir la frecuencia y duración de los despertares nocturnos, abordando tanto factores educativos como emocionales.