Qué dice la psicología sobre las personas que revisan Instagram o TikTok en su celular a cada rato

La llegada de la tecnología ayudó a que haya un cambio en la forma en la que las personas se relacionan. Sin embargo, eso también trajo hábitos que son muy cuestionados por los expertos que estudiaron cómo afecta este fenómeno con los dispositivos con la psicología.

En la actualidad, el acto de revisar el celular de modo repetitivo se volvió una conducta común en la vida diaria, especialmente con las redes sociales y los videos cortos. Diversos especialistas en psicología han señalado que este comportamiento, lejos de ser trivial, refleja patrones emocionales y sociales de la sociedad contemporánea. El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta multifuncional: agenda, cámara, billetera y fuente constante de información, lo que ha profundizado la relación de las personas con la tecnología.

El análisis de los expertos subraya que la exposición constante a las pantallas afecta no solo la comunicación, sino también el bienestar emocional. De acuerdo con informes recientes del sector digital, el promedio de uso global del celular supera las tres horas diarias, y la relación con estos dispositivos comienza cada vez a edades más tempranas, especialmente entre los 10 y 14 años. Este fenómeno ha motivado numerosas investigaciones para comprender el impacto psicológico de la presencia continua del teléfono en la vida cotidiana.

El vínculo emocional con el teléfono y la búsqueda de validación social influyen en el uso frecuente del dispositivo.

Motivos psicológicos detrás de revisar el celular constantemente

Los especialistas han identificado causas concretas para explicar por qué las personas sienten la necesidad de desbloquear el teléfono una y otra vez. Uno de los conceptos principales es la nomofobia, que se refiere al miedo irracional a quedarse sin el celular o a perder la conexión. Este estado de alerta permanente se relaciona con la ansiedad por no poder acceder a información o comunicación inmediata.

Otra razón frecuente es la búsqueda de validación social. Los likes, mensajes y notificaciones activan un circuito de recompensa en el cerebro, generando una sensación de gratificación momentánea. La psicología observa que el celular funciona también como un calmante emocional inmediato, utilizado para mitigar la ansiedad o el aburrimiento. En muchos casos, el acto de mirar la pantalla se convierte en un hábito automático, en el que el cerebro repite acciones conocidas ante la ausencia de estímulos externos.

Estas explicaciones han sido respaldadas por estudios que destacan cómo las emociones y la necesidad de pertenencia social influyen en la frecuencia con la que se consulta el dispositivo, incluso en ausencia de novedades.

El uso excesivo del celular puede afectar la concentración y las relaciones personales, según especialistas en psicología.

Dependencia, adicción y consecuencias en la vida cotidiana

Los expertos advierten que, si bien la dependencia al celular es un fenómeno extendido, no debe confundirse con la adicción. La diferencia radica en que la verdadera adicción implica malestar significativo cuando no se puede utilizar el dispositivo o cuando el uso interfiere de manera directa en las actividades y relaciones diarias. En la mayoría de los casos, la dependencia está asociada más a las aplicaciones y las plataformas diseñadas para captar la atención que al aparato en sí mismo.

El uso excesivo del teléfono puede generar consecuencias negativas en la vida cotidiana, como reducción de la concentración, alteración de los ciclos de sueño y dificultades en la interacción cara a cara. La psicología recomienda tomar conciencia de estos hábitos y promover un uso más equilibrado de la tecnología para preservar la salud emocional y las relaciones interpersonales.