Qué dice la psicología sobre ese sentimiento de no querer decepcionar a nadie que a veces tenemos

Una de las cosas principales que aparecen cuando una persona empieza a relacionarse con el resto, es la sensación de nuevos temores que generan inseguridades y pueden hacer sentir que podemos decepcionar al resto. Sin embargo, un experto en psicología como Gabor Maté, explicó qué es lo que ocurre por nuestra mente en ese momento.

El temor a decepcionar a los demás es una preocupación frecuente en las relaciones interpersonales y constituye uno de los desafíos emocionales más estudiados por la psicología actual. Según el enfoque de Maté, reconocido por su trabajo sobre trauma infantil y desarrollo emocional, este miedo no surge de manera espontánea, sino que tiene raíces profundas en la historia personal y cultural de cada individuo. La relevancia de esta problemática llevó al especialista a compartir su análisis en el pódcast The School Of Greatness, donde abordó el origen y las consecuencias de este tipo de inseguridades.

Durante la entrevista, Maté resaltó que la tendencia a priorizar el bienestar ajeno por encima del propio suele estar vinculada a experiencias tempranas de la vida. Para el psicólogo canadiense, los mandatos internalizados en la infancia generan una predisposición a asumir la responsabilidad por las emociones de los demás, incluso cuando esto implique sacrificar necesidades personales. Este patrón, según Maté, se consolida de forma inconsciente y puede influir en la toma de decisiones durante la adultez, dificultando la construcción de relaciones auténticas y equilibradas.

Gabor Maté analizó el impacto del trauma infantil en la adultez durante su participación en el pódcast de Lewis Howes.

El origen del miedo a decepcionar, según Gabor Maté

En su exposición, Maté explicó que el miedo a decepcionar a otros está íntimamente relacionado con la vivencia de traumas en la infancia. El experto señaló que muchas conductas y creencias sobre la responsabilidad afectiva se desarrollan antes de que una persona tenga la capacidad de verbalizarlas. “Te digo que ese es tu yo de 1 año hablando, el que asumió la responsabilidad por el sufrimiento de tus padres, y cómo ahora no debes decepcionar a nadie porque es tu responsabilidad”, afirmó Maté al analizar un caso concreto durante el pódcast conducido por Lewis Howes.

El psicólogo sostiene que, a partir de esas experiencias, se configuran patrones de comportamiento cuyo objetivo es evitar el dolor y el rechazo. Estos mecanismos se mantienen activos hasta que la persona atraviesa una crisis o el cuerpo manifiesta señales de malestar, situación que puede funcionar como una oportunidad para revisar y transformar esos mandatos. Maté remarcó la importancia de no comparar los traumas personales con los de otras personas, ya que cada historia es única y requiere un abordaje compasivo y personalizado.

Identificar y trabajar las raíces emocionales es esencial para superar la inseguridad y fortalecer el bienestar personal.

Factores que dificultan enfrentar este temor y el proceso de superación

A la hora de explicar por qué resulta tan difícil encarar los propios traumas y superar el miedo a decepcionar, Maté identificó tres factores centrales: el condicionamiento cultural, el miedo al dolor interno y la personalidad. El condicionamiento social lleva a interpretar emociones como la tristeza o la frustración como signos de debilidad, promoviendo la negación o minimización de los conflictos internos. El miedo a enfrentar el dolor acumulado en la infancia representa otro obstáculo relevante, ya que implica revivir experiencias difíciles y cuestionar creencias arraigadas.

Por último, el experto aclaró que la personalidad, entendida como el conjunto de rasgos asumidos para sobrevivir a la infancia, no siempre refleja la esencia genuina de una persona. Para Maté, distinguir entre mecanismos de afrontamiento y cualidades auténticas es clave para avanzar en el proceso de sanación emocional. El psicólogo canadiense es autor de libros como “Mentes dispersas” y “Cuando el cuerpo dice no”, en los que profundiza sobre el impacto de los traumas en la vida adulta y la posibilidad de construir relaciones más libres y satisfactorias.