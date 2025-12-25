Por qué recomiendan la valeriana para dormir mejor

Uno de los grandes temas para las personas es poder dormir bien y conciliar el sueño, sobre todo en momentos de mucho estrés o donde la cabeza no ayuda a relajar. Es por eso que los expertos señalan que la valeriana ayuda al momento de ir a la cama para descansar en profundidad.

El insomnio y las dificultades para lograr un descanso reparador afectan a millones de personas en el mundo, por lo que la búsqueda de soluciones naturales se volvió corriente en muchos hogares. En este sentido, la valeriana se destaca como un remedio clásico y seguro para disminuir la ansiedad y propiciar el sueño. Utilizada desde la antigüedad, esta planta se ganó el reconocimiento en la medicina tradicional como un aliado efectivo para quienes padecen noches interrumpidas, nerviosismo o dificultad para “apagar la mente” cuando llega la hora de dormir.

La valeriana se emplea comúnmente en forma de infusión, tintura o extracto. La raíz de la planta es la parte activa y concentra compuestos que interactúan directamente con el sistema nervioso, generando un efecto relajante suave que contribuye a que los ciclos de sueño sean más profundos y continuos. Lejos de provocar somnolencia inmediata, la valeriana acompaña la higiene nocturna, ayudando a establecer rutinas que combinan el descanso con el autocuidado.

Al actuar sobre el sistema nervioso, la raíz de la valeriana ayuda a calmar la mente frente al estrés.

Valeriana: la planta que calma el sistema nervioso y favorece el descanso natural

El secreto de la valeriana para la mejora del sueño radica en la presencia de valerenoides y ácido valerénico, sustancias que, según investigaciones del National Center for Complementary and Integrative Health, modulan la actividad de neurotransmisores asociados al reposo y la relajación mental. Estos compuestos naturales potencian la acción del GABA, un mensajero químico que disminuye la excitación neuronal y prepara el cuerpo para descansar.

Históricamente, la raíz de valeriana fue utilizada tanto en la antigüedad griega como en la Edad Media para tratar el insomnio y otros problemas de nerviosismo cotidiano. Hoy sigue formando parte de rutinas de autocuidado recomendado por especialistas tanto en fitoterapia como en medicina integrativa. Los expertos enfatizan que su consumo es seguro cuando se respeta la dosis y se evita combinarla con alcohol u otras sustancias que generen somnolencia excesiva.

Preparar una infusión de valeriana y mantener rutinas nocturnas saludables son claves para dormir mejor.

Cómo preparar la valeriana y sumarla a la rutina para aprovechar su potencial natural

La forma tradicional de incorporar valeriana es a través de una infusión: una cucharadita de raíz seca en agua hirviendo por taza, dejar reposar de 10 a 15 minutos, y beber media hora antes de dormir. Algunos optan por extractos líquidos o cápsulas, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. No se recomienda mezclarla con otras hierbas sedantes si no se conoce la reacción personal; y su uso no debe prolongarse indefinidamente sin consultar con un profesional de la salud.

Sumar la valeriana a la rutina nocturna requiere constancia. Para potenciar sus beneficios, se aconseja acompañar el consumo con hábitos de higiene del sueño: apagar pantallas un rato antes de acostarse, mantener horarios regulares y preparar el ambiente con poca luz y sin ruidos. El resultado suele apreciarse después de algunos días de uso constante, cuando la mente logra adaptarse al ritual y la calidad del sueño empieza a mejorar gradualmente.