La psicología explicó qué significa que alguien sea team verano y no team invierno

Uno de los grandes debates que se extienden desde las redes hasta la sobre mesa, es la estación del año preferida como si fuese un binomio en el que todos debemos inclinarnos. En ese sentido, la psicología logró explicar los rasgos particulares de la personalidad de las personas que escogen el team verano sobre el invierno.

El interés por la relación entre las preferencias estacionales y la personalidad motivó a especialistas a investigar qué motiva a millones de personas a optar por el calor frente al frío. La discusión se volvió tendencia en distintos ámbitos y generó curiosidad sobre si existe una base científica detrás de la inclinación por el verano. Según la psicología, la estación elegida puede revelar tanto tendencias emocionales como formas de vincularse con el entorno social.

Estudios recientes en el campo de las ciencias sociales permitieron identificar que las preferencias por el verano o el invierno no responden solo a factores culturales o climáticos, sino que están fuertemente ligadas a rasgos de personalidad y al funcionamiento biológico. Los expertos analizaron cómo la exposición a la luz solar, la actividad social y los ritmos internos influyen en la elección de la estación favorita, aportando una mirada nueva sobre un tema cotidiano.

Los aficionados al verano destacan por su sociabilidad, optimismo y búsqueda de actividades al aire libre.

Rasgos de personalidad de quienes prefieren el verano

Según investigaciones citadas por la psicología, quienes se identifican con el verano suelen mostrar una personalidad más extrovertida, sociable y optimista. Estas personas disfrutan de la mayor cantidad de horas de luz y tienden a participar en actividades al aire libre, lo que refuerza su tendencia a buscar el contacto social y el movimiento. La exposición a la luz solar favorece la producción de serotonina, un neurotransmisor asociado con el bienestar y el ánimo positivo, lo que explica por qué los aficionados al calor manifiestan mayor energía y predisposición a la actividad física.

El estudio de los perfiles de quienes eligen el verano destaca que estos individuos encuentran una relación fluida entre mente y cuerpo, priorizando la espontaneidad y el disfrute de las experiencias grupales. La psicología sostiene que la preferencia por el calor está vinculada al deseo de interacción, la búsqueda de sensaciones placenteras y la tendencia a vivir el presente de manera activa.

Quienes eligen el invierno suelen ser introspectivos, disfrutan de la tranquilidad y valoran el tiempo en casa.

Características de quienes eligen el invierno

Por otro lado, las personas que prefieren el invierno suelen ser introspectivas, contemplativas y con mayor inclinación por la tranquilidad del hogar y los entornos reducidos. Los especialistas señalan que estos individuos manejan mejor la soledad, disfrutan del tiempo en espacios íntimos y enfrentan el estrés con mayor calma. El ritmo circadiano, que regula funciones como el sueño, el apetito y los niveles de energía, se adapta en estos casos a los cambios de luz y temperatura, permitiendo una mejor gestión de las condiciones invernales.

La psicología subraya que quienes optan por el invierno valoran la introspección, el orden y la organización personal. A menudo, se sienten cómodos en ambientes silenciosos y encuentran satisfacción en actividades que requieren concentración o creatividad en el ámbito privado.