Este es el gesto que aparece en las cejas y delata inseguridad, según la psicología

La psicología explica demasiadas cosas que no hacemos conscientes o que aparecen sin que las pensemos demasiado. En ese sentido, hay un gesto que surge entre las cejas que delata inseguridad y siempre se da cuando un individuo está por hablar.

Antes de iniciar cualquier conversación o exposición pública, un pequeño gesto de cejas puede revelar mucho más de lo que se dice verbalmente. La ciencia del comportamiento y la psicología estudian estos microgestos como indicadores sutiles de dudas, incomodidad o vacilación. Investigaciones recientes muestran que una leve contracción o elevación central de las cejas, justo antes de pronunciar la primera palabra, suele aparecer cuando la persona experimenta inseguridad o anticipa un momento de tensión. Este movimiento automático, casi imperceptible para la mayoría, es una de las señales más tempranas de nerviosismo en el rostro humano.

Estudios realizados en la Universidad de Portsmouth y análisis mediante el Facial Action Coding System (FACS) han comprobado que este microgesto se activa en situaciones sociales que generan incomodidad: responder en una reunión, hablar ante desconocidos, participar en una entrevista o incluso en diálogos cotidianos que generan presión emocional. Su aparición es tan veloz —fracciones de segundo— que el propio individuo muchas veces no nota que lo hizo. Otros signos suelen acompañar a la contracción de cejas, como la respiración superficial, movimientos nerviosos de las manos o cambios en la postura corporal.

Antes de hablar: qué revela el microgesto de las cejas y cómo se interpreta en psicología

El microgesto de las cejas —una breve elevación o contracción en la zona central— es interpretado por los especialistas como un indicio temprano de duda, vacilación o alerta social. Se manifiesta con mayor frecuencia al inicio de situaciones nuevas o demandantes, cuando el cerebro evalúa riesgos y anticipa posibles juicios externos. Según las investigaciones, este patrón muscular corresponde a una activación emocional defensiva, común tanto en personas muy analíticas como en aquellas que enfrentan ansiedad social o miedos de exposición.

Consciencia corporal y pausas en la conversación ayudan a suavizar la expresión facial e impactan en la percepción de seguridad.

El gesto es especialmente visible en ámbitos laborales, durante presentaciones o respuestas improvisadas, aunque también puede notarse en la vida cotidiana si la persona percibe que está siendo observada o evaluada. Científicos que estudian la comunicación no verbal sostienen que la contracción central de las cejas informa a los demás sobre el estado interno de quien habla, modificando la percepción de seguridad, autoridad o liderazgo.

Por qué el cerebro activa este gesto y cómo aprender a controlarlo

Desde la perspectiva psicológica, la activación de los músculos entre las cejas funciona como un mecanismo de autoprotección emocional. Cuando el sistema límbico detecta una situación potencialmente riesgosa —como equivocarse, enfrentar críticas o hablar en público— envía señales al rostro que generan el microgesto. Es parte de un circuito evolutivo diseñado para anticipar y gestionar las amenazas sociales.

Para quienes desean controlar o suavizar este gesto, los expertos recomiendan estrategias basadas en la conciencia corporal y la respiración profunda. Tomarse un instante antes de responder, realizar pausas conscientes y entrenar una postura relajada ayuda a reducir la tensión facial y a proyectar una imagen más serena. Reconocer cuándo el cuerpo se tensa permite anticipar el microgesto y neutralizarlo con herramientas sencillas, como el control del aire y la alineación corporal.

Especialistas en comunicación no verbal también insisten en normalizar estos movimientos, ya que no implican debilidad, sino una reacción natural del sistema emocional. Practicar la autoconfianza y aceptar que estos gestos forman parte del intercambio humano es clave para disminuir su impacto en la percepción de inseguridad y fortalecer la presencia frente a otros.