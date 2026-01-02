Este es el destino ideal para los amantes de la naturaleza, con aguas cristalinas y queda en Argentina

El verano trae una de las mejores épocas para todos los amantes de las vacaciones y son muchas las personas que buscan alejarse de los grandes conglomerados de personas. Es por eso que existe una joya oculta en la Argentina que es ideal para los amantes de la naturaleza.

En los últimos años, el turismo de naturaleza creció notablemente, y cada vez más viajeros eligen destinos poco explorados para desconectarse de la rutina y evitar los circuitos tradicionales. En este contexto, los lagos del sur argentino se consolidan como opciones privilegiadas para quienes priorizan la tranquilidad, el aire puro y los paisajes de alto valor ambiental. Entre estos lugares, se destaca un rincón que aún no figura entre los más visitados en la temporada de verano y que ofrece una experiencia distinta para quienes buscan aventura y descanso en un entorno virgen.

El recorrido por el circuito de los Siete Lagos permite descubrir paisajes únicos y miradores privilegiados en la Ruta Nacional N°40.

Lago Hermoso, el refugio ideal en el Parque Nacional Lanín

Ubicado en el corazón del Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén, Lago Hermoso se presenta como el destino perfecto para quienes desean sumergirse en la naturaleza patagónica y disfrutar de aguas cristalinas. Este lago de origen glaciar, con aproximadamente 3,5 km² de superficie, está rodeado de bosques nativos, cascadas y un impactante escenario montañoso que conforman una postal inolvidable. La combinación de vegetación exuberante y la transparencia del agua hacen que este lugar conserve una atmósfera de serenidad, alejada de las multitudes.

El acceso al Lago Hermoso es sencillo y forma parte del famoso circuito de los Siete Lagos, uno de los recorridos turísticos más pintorescos del país. A lo largo de los 110 kilómetros de la Ruta Nacional N°40, los visitantes pueden disfrutar de distintos miradores y zonas de descanso, ideales para contemplar la majestuosidad de la Patagonia. La cercanía con San Martín de los Andes —a solo 30 kilómetros— facilita la llegada y permite organizar escapadas breves o estadías más prolongadas según las preferencias del viajero.

Senderismo, kayak y acampe son algunas de las actividades que se pueden disfrutar en el entorno natural de Lago Hermoso.

Actividades y experiencias para disfrutar en Lago Hermoso

El entorno del Lago Hermoso invita a realizar múltiples actividades al aire libre. Los aficionados al senderismo y el trekking encontrarán varios senderos señalizados que atraviesan bosques y permiten apreciar la biodiversidad local. Para quienes prefieren las actividades acuáticas, el lago ofrece condiciones óptimas para paseos en kayak y para disfrutar de playas de arena fina, ideales para el descanso y la contemplación del paisaje.

Otra de las opciones destacadas es el acampe, una alternativa para quienes desean experimentar la naturaleza en su máxima expresión, siempre respetando las indicaciones y normativas del parque para preservar el entorno. El sitio cuenta con zonas habilitadas para acampar y disfrutar de noches estrelladas junto al lago, lejos del ruido urbano. Además, la baja afluencia de turistas en comparación con otros destinos populares de la zona permite vivir una experiencia más auténtica y personalizada.